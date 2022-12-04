Війська РФ обстріляли Нікопольщину з "градів" та важкої артилерії: під ураженням цивільна інфраструктура
З РСЗВ "Град" та важкої артилерії окупанти гатили по чотирьох громадах Дніпропетровщини: під обстрілами житловий фонд
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграм.
Протягом ночі на 4 грудня окупанти 10 разів обстріляли Дніпропетровщину. Під вогнем "градів" та важкої артилерії опинилися чотири громади: Нікопольська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська.
Зазначається, що люди неушкоджені. Станом на 7:14, тривають обстеження території, з'ясовуються деталі атаки.
"У Червоногригорівській громаді побиті 5 приватних будинків, господарські споруди, гаражi та лінії електропередач", - звітував голова ОВА.
- Нагадаємо, вчора, 3 грудня, РФ вдарила по Сумщині з мінометів 120 мм калібру. Внаслідок атаки було пошкоджено підприємство й лінії електропередачі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.59Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе