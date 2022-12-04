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Війська РФ обстріляли Нікопольщину з "градів" та важкої артилерії: під ураженням цивільна інфраструктура

4 грудня, 2022 неділя
07:50
війна з Росією Обстріли Нікопольщини

З РСЗВ "Град" та важкої артилерії окупанти гатили по чотирьох громадах Дніпропетровщини: під обстрілами житловий фонд

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграм. 

Протягом ночі на 4 грудня окупанти 10 разів обстріляли Дніпропетровщину. Під вогнем "градів" та важкої артилерії опинилися чотири громади: Нікопольська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська.

Зазначається, що люди неушкоджені. Станом на 7:14, тривають обстеження території, з'ясовуються деталі атаки.

"У Червоногригорівській громаді побиті 5 приватних будинків, господарські споруди, гаражi та лінії електропередач", - звітував голова ОВА.

  • Нагадаємо, вчора, 3 грудня, РФ вдарила по Сумщині з мінометів 120 мм калібру. Внаслідок атаки було пошкоджено підприємство й лінії електропередачі.

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Дніпропетровщина
окупанти
Нікополь
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