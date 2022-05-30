Внаслідок повномасштабної війни Росії в Україні загинули 243 дитини, ще понад 444 поранені

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

Загалом більше ніж 687 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 109, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", – йдеться у повідомленні.

29 травня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом с. Миролюбівка Херсонського району Херсонської області загинула 9-річна дівчинка. Ще двоє дітей: 7-місячне немовля і 5-річна дівчинка отримали поранення.

Нагадаємо, окупанти за тиждень вивезли до фільтраційного табору майже 3 тис. маріупольців, із них 300 - діти, - Денісова

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