Внаслідок ракетних ударів по Львову 7 людей загинули, відомо про 11 поранених, серед яких є дитина

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.



"За інформацією Повітряного командування "Захід", сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову. Три – по об‘єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу", – зазначив Козицький.



За його словами, внаслідок влучань сталися пожежі. Наразі ще триває гасіння.



Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень.



Також, на жаль, є загиблі та постраждалі.



"Станом на цю годину відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина", - наголосив очільник ОВА.



Згодом мер Львова Андрій Садовий надав уточнену інформацію. За його даними, поранення отримали 11 людей. Також було пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу, де живуть, зокрема, евакуйовані українці.



18 квітня вранці по Львову було нанесено кілька ракетних ударів, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Пізніше стало відомо, що у Львові кілька російських ракет влучили поряд із залізничними об'єктами, ситуація на вокзалі контрольована.

У русі громадського транспорту Львова через ракетні удари, завдані російськими окупантами, відбулися зміни.

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Станом на 13 годину Максим Козицький повідомив, що загинули 7 людей."Станом на цю годину відомо про 7 загиблих. Це перші загиблі внаслідок влучання по Львову. Також наразі відомо про 11 постраждалих. Серед них – одна дитина. Троє постраждалих у важкому стані. У дитини незначні ушкодження. Дані щодо загиблих та постраждалих ще можуть змінюватися", - написав він.За словами очільника ОВА, три ракети вдарили по об‘єкті військової інфраструктури. Одна – по шиномонтажу. Перший об‘єкт – це склади, які не використовували. На місцях сталися пожежі. На обидвох об‘єктах їх уже повністю загасили. Рятувальники розбирають завали. Козицький додав, що навколо місць влучання пошкоджені вікна у будинках та транспортні засоби.