Внаслідок ракетного удару по аеропорту Вінниці загинула одна людина, ліквідовано пожежу на складі

Про це повідомляє Еспреcо.TV з посиланням на ДСНС України.



Близько 13:35 через ракетні удари російських окупантів на летовищі зайнялася пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Крім того, зруйновано адміністративну будівлю.



Більше ста рятувальників та двох десятків одиниць техніки залучили до ліквідації наслідків ракетних ударів.



Станом на 14:35 з-під завалів деблокували чотирьох людей, одна з них загинула.



О 15:34 пожежу на складі ліквідували, а роботи на завалах адмінбудівлі тривають.



Нагадаємо, 6 березня Росія випустила по Вінниці 8 ракет та повністю зруйнувала аеропорт.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що запуск 8 ракет по Вінниці відбувся орієнтовно з території Придністров'я.