Внаслідок ракетного удару по аеропорту Вінниці загинула одна людина, ліквідовано пожежу на складі
Через ракетні обстріли аеродрому в Гавришівці під Вінницею рятувальники деблокували чотирьох людей з-під завалів, одна з них загинула, пожежу на складі вдалося ліквідувати
Про це повідомляє Еспреcо.TV з посиланням на ДСНС України.
Близько 13:35 через ракетні удари російських окупантів на летовищі зайнялася пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Крім того, зруйновано адміністративну будівлю.
Більше ста рятувальників та двох десятків одиниць техніки залучили до ліквідації наслідків ракетних ударів.
Станом на 14:35 з-під завалів деблокували чотирьох людей, одна з них загинула.
О 15:34 пожежу на складі ліквідували, а роботи на завалах адмінбудівлі тривають.
- Нагадаємо, 6 березня Росія випустила по Вінниці 8 ракет та повністю зруйнувала аеропорт.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що запуск 8 ракет по Вінниці відбувся орієнтовно з території Придністров'я.
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