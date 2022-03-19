Внаслідок ракетного удару по передмістю Запоріжжя загинуло 9 людей, 17 - поранені, - ОВА

Про це заявив спікер Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф’єв у відеозверненні в Facebook.

За його словами, серед загиблих був один працівник ДСНС, серед поранених- троє. Всі інші загиблі та поранені були цивільними.

Ареф’єв додав, протягом 18 березня з регіону було евакуйовано 2277 людей (з них 624 дитини).

Прессекретар ОВА додав, що Запоріжжя чинить активний опір військам РФ.

"Протягом доби українські захисники та захисниці Запорізького краю знищили БТР-82 з десантом окупантів та пошкодили дві БМП противника, продовжуючи наносити вогневі ураження по противнику як на передньому краї, так і вглиб його оперативної побудови і бойових порядків – внаслідок чого окупанти постійно несуть втрати серед особового складу та броньованої техніки", - повідомив Ареф’єв.

18 березня стало відомо, що поблизу Запоріжжя обстріляли полігон та завод.