Внаслідок ракетного удару по передмістю Запоріжжя загинуло 9 людей, 17 - поранені, - ОВА
Внаслідок двох ракетних ударів по передмістю Запоріжжя 18 березня загинуло 9 людей, 17 поранені, ще п’ятеро – травмовано
Про це заявив спікер Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф’єв у відеозверненні в Facebook.
За його словами, серед загиблих був один працівник ДСНС, серед поранених- троє. Всі інші загиблі та поранені були цивільними.
Ареф’єв додав, протягом 18 березня з регіону було евакуйовано 2277 людей (з них 624 дитини).
Прессекретар ОВА додав, що Запоріжжя чинить активний опір військам РФ.
"Протягом доби українські захисники та захисниці Запорізького краю знищили БТР-82 з десантом окупантів та пошкодили дві БМП противника, продовжуючи наносити вогневі ураження по противнику як на передньому краї, так і вглиб його оперативної побудови і бойових порядків – внаслідок чого окупанти постійно несуть втрати серед особового складу та броньованої техніки", - повідомив Ареф’єв.
- 18 березня стало відомо, що поблизу Запоріжжя обстріляли полігон та завод.
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