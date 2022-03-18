Поблизу Запоріжжя обстріляли полігон та завод
Гатили із реактивних систем залпового вогню "Смерч"
Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв, - інформує Еспресо.TV.
Обстріл було здійснено вранці 18 березня, близько 8:00.
"У передмісті обласного центру Запоріжжя із реактивних систем залпового вогню «Смерч», російськими окупантами, сьогодні 18 березня, близько 8:00 було здійснено масовий обстріл військового полігону та одного з заводів та кар’єру, що прилягає до нього", – повідомив Арєф’єв.
За його словами, ракетний обстріл призвів до пожежі на території заводу.
"Масштаби руйнування та втрати встановлюються", – написав речник Запорізької ОВА.
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- З 24 лютого до 18 березня втрати окупантів склали близько 14200 військових, 1448 бронемашин, 879 одиниць автотехніки, 112 гелікоптерів, 93 літаки 72 РСЗВ та 43 засоби ППО.
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