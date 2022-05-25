Внаслідок російської агресії в Україні загинули 238 дітей, понад 433 - поранено
Станом на ранок 25 травня 2022 року понад 671 дитина постраждала в Україні від повномасштабної збройної агресії Російської Федерації
Про це передає у телеграм Офіс генпрокурора України.
За інформацією ювенальних прокурорів, 238 дітей загинуло та понад 433 поранено на території України з 24 лютого.
Ці цифри не остаточні, вони тривають роботу з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області - 149;
- Київській - 116;
- Харківській - 104;
- Чернігівській - 68;
- Луганській - 50;
- Херсонській - 49;
- Миколаївській - 45;
- Запорізькій - 28;
- Сумській - 17;
- Києві - 16
- Житомирській - 15.
Так, у ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель 11-річної дівчинки через обстріл військами РФ 25 лютого Чугуївського району Харківської області.
Також стало відомо, що внаслідок обстрілів окупантами м. Маріуполь Донецької області загинули троє підлітків 14, 15 та 17 років.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст пошкоджено 1848 закладів освіти. При цьому 173 з них зруйновано повністю.
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