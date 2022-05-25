English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Внаслідок російської агресії в Україні загинули 238 дітей, понад 433 - поранено

Внаслідок російської агресії в Україні загинули 238 дітей, понад 433 - поранено

25 травня, 2022 середа
09:52
війна з Росією вбивство діти війна

Станом на ранок 25 травня 2022 року понад 671 дитина постраждала в Україні від повномасштабної збройної агресії Російської Федерації

Про це передає у телеграм Офіс генпрокурора України.

За інформацією ювенальних прокурорів, 238 дітей загинуло та понад 433 поранено на території України з 24 лютого.

Ці цифри не остаточні, вони тривають роботу з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області - 149;
  • Київській - 116;
  • Харківській - 104;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 50;
  • Херсонській - 49;
  • Миколаївській - 45;
  • Запорізькій - 28;
  • Сумській - 17;
  • Києві - 16
  • Житомирській - 15.

Так, у ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель 11-річної дівчинки через обстріл військами РФ 25 лютого Чугуївського району Харківської області.

Також стало відомо, що внаслідок обстрілів окупантами м. Маріуполь Донецької області загинули троє підлітків 14, 15 та 17 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст пошкоджено 1848 закладів освіти. При цьому 173 з них зруйновано повністю.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

війна
новини України
загиблі діти
Читайте також:
окупанти рф
24 травня, 2022 вiвторок
Наступ з Білорусі може відновитись будь-якої миті, - боєць ЗСУ Кабакаєв
Кирило Буданов
24 травня, 2022 вiвторок
Буданов пояснив, чому розвідка чекає на переломний момент у війні в серпні
23 травня, 2022 понедiлок
"Виглядає так, що у влади знову головний ворог не Путін, а Порошенко", - політолог Гарань
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.27
    Купівля 34.27
    Продаж 35.89
  • EUR
    Купівля 36.15
    Продаж 38.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
25 травня
11:00
Наживо
на фото: Андрій Малиновський і Олександр Ващук
Збірна України - зрив підготовки. Де зіграють наступний чемпіонат?
10:39
За урядовою програмою у безпечніші регіони переїхали 600 підприємств
10:34
Мер Краматорська показав наслідки нічного авіаудару по місту
10:24
Зеленський
Зеленський заявив, що Україну влаштовує політика Китаю щодо війни з Росією
10:24
втрати РФ
Росія за 24 травня втратила 100 військових, 11 дронів і літак, – Генштаб ЗСУ
10:23
Костянтин Москалець
Костянтин Москалець: Міста воєнного часу
10:21
Надзвичайники знешкодили в Україні понад 1 тис. вибухонебезпечних предметів упродовж доби
09:56
Спільні навчання, кораблі НАТО
Кулеба пояснив, чому не вірить у деблокаду українських портів за участі кораблів НАТО
09:55
шахраї
Шахраї телефонують родичам полонених або пропалих безвісти українських військових та "пропонують інформацію" за винагороду, — Генштаб ЗСУ
09:29
зерно порт
Україні не вдасться компенсувати блокаду портів за допомогою сухопутних маршрутів, - британська розвідка
09:24
обстріл ракетний удар
Росія завдала ракетного удару про Краснопіллю на Сумщині, пошкоджено лінію електропередачі й будинки
09:04
Віталій Портников
Віталій Портников: Два ляпаси патріарху Кирилу
08:55
фейк
Трибунал над неонацистами у Маріуполі й "замінований" елеватор у Дніпрі: нова добірка фейків і маніпуляцій від росіян
08:47
Бійці Азовсталі, які покинули завод
Дружина командира полку "Азов" розповіла, в яких умовах утримуються полонені захисники Азовсталі
08:33
Росіяни за добу вбили у Сєвєродонецьку шістьох цивільних, щонайменше восьмеро поранені
08:33
Нова Зеландія
Нова Зеландія продовжила розгортання військового контингенту на Соломонових островах
08:27
Інтерв’ю
на фото: Tabakov
Павло Табаков: Дружина готова була брати автомат та їхати захищати Оболонь
08:18
Оновлено
Запоріжжя
Російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю, одну збила ППО. Є загиблі й поранені
08:14
Сергій Шойгу
У Кремлі вперше визнали, що "спецоперація" в Україні затягується та готуються до тривалої війни, - ISW
07:53
обстріл ракетний удар
Ворог завдав трьох ракетних ударів по Кривому Рогу, поцілив у промислове підприємство
07:31
Джо Байден
Стрілянина у школі в США: Байден звернувся до нації
07:16
Китай
Китай закликав світ сприяти відкриттю "зелених коридорів" для експорту українського зерна
07:06
літак рф
Росія продовжує наступ на Сєвєродонецьк та активніше використовує авіацію через брак високоточної зброї, - Генштаб ЗСУ
06:41
Стрілянина в Ювалді
Стрілянина у техаській школі: кількість жертв зросла до 21
06:39
КНДР ракета
КНДР запустила три балістичні ракети, Південна Корея та США здійснила пуски у відповідь
06:05
Анналена Бербок
Бербок: Росія не залишила Фінляндії та Швеції іншого вибору, як вступити до НАТО
06:00
"Рома", Ліга конференцій
"Рома" - "Фейєнорд": де та коли дивитись фінал Ліги конференцій
05:40
Литва прапор
Литва прийме на реабілітацію українських військових у найближчі тижні
05:24
гроші, долари
Російські олігархи готові передати активи Україні, щоб відкупитись від санкцій, - міністр фінансів Канади
05:04
Іван Петряк
Якщо у тебе тихо – не забувай, що на Донбасі йде війна, - український футболіст Петряк
04:49
Пожежа внаслідок потрапляння уламків від російських ракет на Миколаївщині
Росія обстріляла житлові квартали Миколаєва зі "Смерчу"
04:35
Михайло Мудрик
"Шахтар" і німецький топ-клуб майже узгодили трансфер 21-річного Мудрика за 20 млн євро
03:44
море військовий корабель
Чорноморські моряки РФ відмовляються воювати проти України через аварійний стан кораблів
03:31
мобілізація рф солдати орки
РФ збирається провести мобілізацію на тимчасово окупованій Херсонщині
03:18
Ангеліна Калініна
Ера Світоліної закінчилась? В Україні вперше з 2012 року зміниться перша ракетка
02:54
Росія завдала авіаудар по Сумщині
02:34
Інфографіка
Укрзалізниця, Львівський вокзал
Укрзалізниця призначила на 25 травня один додатковий евакуаційний потяг
02:06
Храм Петра і Павла у Москві
У Москві загорівся храм Петра і Павла
01:38
Андрій Ярмоленко, збірна України
Ярмоленко, Зінченко та Миколенко прибули до збірної України з футболу
01:18
Харків обстріл
У Харкові пролунали вибухи
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV