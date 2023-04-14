Внаслідок збройної агресії РФ 468 дітей загинули в Україні

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 468 дітей загинуло та понад 947 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у дописі.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 449, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66", - зазначається у дописі.