Внаслідок збройної агресії РФ 468 дітей загинули в Україні
Станом на ранок 14 квітня 2023 року більше ніж 1415 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 468 дітей загинуло та понад 947 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у дописі.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 449, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66", - зазначається у дописі.
- Україна повернула хлопця, депортованого до РФ з тимчасово окупованої Херсонщини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.35
Купівля 37.35Продаж 38.15
-
EUR
Купівля 40.56Продаж 41.39
- Актуальне
- Важливе