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Внаслідок збройної агресії РФ 468 дітей загинули в Україні

14 квітня, 2023 п'ятниця
08:50
війна з Росією Загиблі діти

Станом на ранок 14 квітня 2023 року більше ніж 1415 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора. 

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 468 дітей загинуло та понад 947 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у дописі.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 449, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66", - зазначається у дописі.

  • Україна повернула хлопця, депортованого до РФ з тимчасово окупованої Херсонщини.

Суспільство
Генеральна прокуратура
Військові новини
Офіс генпрокурора
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