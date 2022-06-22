Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Афганістані зросла до 920 людей

Про це повідомляє BBC з посиланням на державне інформаційне агентство Афганістану.

Лідер Талібану Хібатулла Ахундзада заявив, що сотні будинків були зруйновані, і кількість загиблих, ймовірно, зросте. Заступник міністра з ліквідації наслідків стихійних лих Шарафуддін Муслім заявив на прес-конференції, що щонайменше 920 людей загинули і ще 600 отримали поранення. Тоді як станом на ранок середи повідомляли ще про 280 загиблих. Оновлені дані роблять землетрус найбільш руйнівним в Афганістані за останні два десятиліття.

"На жаль, минулої ночі в чотирьох районах провінції Пактика стався сильний землетрус, внаслідок якого загинули та отримали поранення сотні наших співвітчизників і зруйновані десятки будинків. Ми закликаємо гуманітарні організації негайно відправити місії в район, щоб запобігти подальшій катастрофі", - написав у твіттері речник уряду Білал Карімі.

Також оприлюднено фото, на яких зафіксовані зсуви та зруйновані будинки в східній провінції Пактіка, де рятувальники намагаються надати допомогу пораненим. У віддалених районах постраждалих до лікарень доставляють гелікоптерами.

Землетрус стався приблизно за 44 км від міста Хост невдовзі після 01:30 за місцевим часом (23:00 у вівторок за Києвом). У цей час більшість людей у зоні лиха спали.

"Підземні поштовхи відчули за понад 500 км від епіцентру – в Афганістані, Пакистані та Індії. Свідки повідомляють, що відчули землетрус у столиці Афганістану Кабулі, а також у столиці Пакистану Ісламабаді. За даними сейсмологів, землетрус мав магнітуду 6,1 бал і стався на глибині близько 51 км", - йдеться в матеріалі.