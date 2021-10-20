Вночі 20 жовтня окупанти поранили українського військового

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

