Вночі на катерах окупанти намагалися штурмувати Херсон, - ексзаступник мера
Ексзаступник міського голови Херсона Роман Головня зазначив, що ворог вночі на катерах намагався штурмувати Херсон через річку Дніпро
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні надходила інформація про ворожі катери, які намагалися провести якусь операцію. Внаслідок ротації окупаційних військ на лівобережжі у ворога з'явились відчайдушні самогубці, які на катерах вирішили штурмувати Херсон через річку Дніпро. Ці групи були знищені нашими військовими", - підкреслив Головня.
Роман Головня також додав, що цієї ночі відбувалися активні артилерійські дуелі на Херсонщині.
"Були уражені вогневі точки ворога на лівому березі, і після цього на деякий час зброя окупантів замовкла. Був уражений один із польових складів окупантів в районі Олешок", - додав Головня.
- За добу понеділка, 11 вересня, російські окупанти не покидали спроб прорвати оборону позицій ЗСУ на Донеччині. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила вже 269 760 солдатів
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