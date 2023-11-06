Вночі Повітряні сили знищили 15 з 22 "шахедів" та ракету Х-59
Увечері та вночі неділі, 5 листопада, українські захисники знищили 15 з 22 запущених росіянами ударних безпілотників, а також керовану авіаційну ракету Х-59
Про це інформує пресцентр Повітряних сил України.
Зазначається, що з 20:00 5 листопада до опівночі наступного дня окупанти атакували Україну кількома типами ракет та ударними дронами.
Загалом росіяни випустили по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 "Онікс" та балістичної ракети "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму.
Зокрема, з району мису Чауда у Криму Повітряні сили зафіксували пуски 22 ударних БПЛА Shahed-136/131.
У результаті бойової роботи сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із ППО знищили 15 ударних "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Фото: Повітряні сили / телеграм
- Уночі проти понеділка, 6 листопада, російська армія здійснила комбіновану атаку по південних регіонах України, використавши ударні дрони та різні типи ракет. Унаслідок влучання у середмістя Одеси відомо про 5 постраждалих та руйнування інфраструктури.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.24 Купівля 37.24Продаж 37.82
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе