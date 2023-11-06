Вночі Повітряні сили знищили 15 з 22 "шахедів" та ракету Х-59

Про це інформує пресцентр Повітряних сил України.

Зазначається, що з 20:00 5 листопада до опівночі наступного дня окупанти атакували Україну кількома типами ракет та ударними дронами.

Загалом росіяни випустили по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 "Онікс" та балістичної ракети "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму.

Зокрема, з району мису Чауда у Криму Повітряні сили зафіксували пуски 22 ударних БПЛА Shahed-136/131.

У результаті бойової роботи сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із ППО знищили 15 ударних "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Фото: Повітряні сили / телеграм