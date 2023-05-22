"Внутрішній конфлікт РФ": представник ГУР Юсов про події в Бєлгородській області
Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що події у Бєлгородській області - це "внутрішній конфлікт РФ" та боротьба росіян з внутрішньою путінською окупацією
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
"Так, насамперед все, що відбувається на території так званої Російської Федерації – це внутрішній конфлікт. І структури, які взяли на себе відповідальність за сьогоднішні заходи – Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" - власне складаються з громадян РФ. І сьогодні ці громадяни Росії повернулися додому", - каже Юсов.
Представник ГУР зазначає, що легіон зустріли та підтримали мешканці цих територій, оскільки люди зі зброєю у руках готові боротися з режимом Путіна.
"Інших законних інструментів боротьби через суди, мирні акції протесту, диктаторський режим Путіна просто їм не залишить. І так, це безумовно прямі наслідки повномасштабної агресії, війни та вторгнення путінського режиму, путінської Росії до України", - сказав він.
Юсов наголосив, що протестний рух набирає обертів і на Бєлгородщині, і на інших землях і територіях РФ.
- Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус 22 травня заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
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