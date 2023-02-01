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Головна війна з Росією "Воєнний нейтралітет не означає, що ми нейтрально ставимося до цінностей": президент Австрії запевнив Україну в підтримці

"Воєнний нейтралітет не означає, що ми нейтрально ставимося до цінностей": президент Австрії запевнив Україну в підтримці

1 лютого, 2023 середа
21:05
війна з Росією Володимир Зеленський та Александр Ван дер Беллен

Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом та обговорив подальшу співпрацю між країнами та допомогу з євроінтеграцією України

Про це йдеться в офіційному інтернет-представництві президента.

Австрія запевнила, що не зважаючи на свій нейтральний статус, вона продовжує підтримувати Україну гуманітарно.

"Ця війна стосується нас усіх. Австрія – нейтральна країна, але воєнний нейтралітет не означає, що ми так само нейтрально ставимося до цінностей. Якщо одна держава у Європі нападає на іншу, то ми ніколи не будемо байдужо за цим спостерігати", – зазначив президент Австрії.

Александр Ван дер Беллен наголосив, що Україна є частиною європейської сім’ї, тому Австрія готова надавати Україні допомогу у реформах, необхідних для євроінтеграції. Цьому сприятимуть підписані сьогодні меморандуми про взаєморозуміння у сферах енергетики та захисту довкілля. Також, президент Австрії повідомив про виділення 5 млн євро на відновлення трансформаторних підстанцій в Україні. 

Під час зустрічі глави держав обговорили політичну співпрацю між країнами, а також енергетику, економіку, гуманітарну співпрацю та розвиток українських громад. Зеленський закликав Австрію активніше долучатися до розмінування України та наголосив на необхідності посилювати санкції проти РФ. Особливо це стосується австрійських бізнесів, які продовжують співпрацю з Росією.

"Зокрема, ми наголосили на ситуації щодо "Райффайзен Банку", який не лише працює в РФ, а й ухвалює рішення, наприклад, про "податкові канікули" для мобілізованих у російську армію. Ми вважаємо, що це неприпустимо в сьогоднішніх реаліях", - наголосив президент України.

Зеленський відзначив важливість візиту Президента Австрії на чолі делегації, до якої увійшли представники австрійського уряду та голова Спілки міст і громад Австрії, яка представляє 70% австрійського суспільства.

  • 1 лютого до України з візитом прибули президент Австрії Александер ван дер Беллен та віцеспікерка німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт.

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