Воєнний стан в Україні буде в разі широкої ескалації з боку РФ, - Зеленський

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Президент висловив надію, що РФ не розв'яже проти України "потужну війну" й не буде "широкої ескалації" з її боку.



"Якщо буде, то буде запроваджено воєнний стан", - наголосив Володимир Зеленський.



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