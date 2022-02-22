Воєнний стан в Україні буде в разі широкої ескалації з боку РФ, - Зеленський
22 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі широкої ескалації з боку Росії в країні введуть воєнний стан, однак висловив надію, що цього не станеться
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Президент висловив надію, що РФ не розв'яже проти України "потужну війну" й не буде "широкої ескалації" з її боку.
"Якщо буде, то буде запроваджено воєнний стан", - наголосив Володимир Зеленський.
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