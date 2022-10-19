Володар "Золотого м'яча" Бензема відповів, де хоче закінчити кар'єру
Нападник "Реала" Карім Бензема поділився планами закінчити кар'єру у мадридському топ-клубі
Про це повідомляє Onda Cero.
"У мене були 3 мрії - купити будинок для матері, грати за "Реал" та виграти "Золотий м'яч". Я збираюсь завершити кар'єру у "Реалі", іншого варіанту нема", - сказав Бензема.
34-річний Карім Бензема отримав "Золотий м'яч" вперше у кар'єрі. Він виступає за "Реал" з 2009 року.
У минулому сезоні француз зіграв за мадридців 46 матчів, забив 44 голи та віддав 15 результативних передач. Він допоміг "Реалу" виграти Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та чемпіонат Іспанії.
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17 жовтня володарем "Золотого м'яча" став Карім Бензема.
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