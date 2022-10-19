Володар "Золотого м'яча" Бензема відповів, де хоче закінчити кар'єру

Про це повідомляє Onda Cero.

"У мене були 3 мрії - купити будинок для матері, грати за "Реал" та виграти "Золотий м'яч". Я збираюсь завершити кар'єру у "Реалі", іншого варіанту нема", - сказав Бензема.

34-річний Карім Бензема отримав "Золотий м'яч" вперше у кар'єрі. Він виступає за "Реал" з 2009 року.

У минулому сезоні француз зіграв за мадридців 46 матчів, забив 44 голи та віддав 15 результативних передач. Він допоміг "Реалу" виграти Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та чемпіонат Іспанії.

17 жовтня володарем "Золотого м'яча" став Карім Бензема.

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