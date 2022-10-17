Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, володарем призу France Footbal стане нападник іспанського "Реалу" Карім Бензема, який отримає "Золотий м'яч" 17 жовтня у Парижі.

Найкращим голкіпером світу оголосять його одноклубника - бельгійця Тібо Куртуа. Приз Герда Мюллера найкращому нападнику світу дістанеться польському футболісту іспанської "Барселони" Роберту Левандовськи.

34-річний Карім Бензема отримає "Золотий м'яч" вперше у кар'єрі. Він виступає за "Реал" з 2009 року. У минулому сезоні француз зіграв за мадридців 46 матчів, забив 44 голи та віддав 15 результативних передач. Він допоміг "Реалу" виграти Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та чемпіонат Іспанії.

12 серпня France Football оприлюднив список 30 претендентів на "Золотий м’яч", де не знайшлось місця для Ліонеля Мессі.

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