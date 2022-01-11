Володар "Золотого м'яча" погодився на суттєве зменшення зарплати заради нового контракту з "Реалом"

Про це повідомляє AS.



Лука Модріч прийняв пропозицію "Реала", але всі документи сторони домовились підписати після закінчення сезону. Заради того, щоб залишитись у Мадриді хорват погодився заробляти на 10% менше, ніж має зараз.

У нинішньому сезоні 36-річний Модріч зіграв за мадридців 20 матчів, у яких віддав 5 результативних передач.

Хорват є володарем "Золотого м'яча-2018".

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