Володар "Золотого м'яча" погодився на суттєве зменшення зарплати заради нового контракту з "Реалом"
Хорватський півзахисник Лука Модріч погодився зменшити зарплату на 10%, щоб залишитись у мадридському "Реалі"
Про це повідомляє AS.
Лука Модріч прийняв пропозицію "Реала", але всі документи сторони домовились підписати після закінчення сезону. Заради того, щоб залишитись у Мадриді хорват погодився заробляти на 10% менше, ніж має зараз.
У нинішньому сезоні 36-річний Модріч зіграв за мадридців 20 матчів, у яких віддав 5 результативних передач.
Хорват є володарем "Золотого м'яча-2018".
- У червні 2021 року Лука Модріч оголосив, що завершує виступи за збірну Хорватії.
- 11 січня стало відомо, що хорватський футболіст Лука Модріч продовжить контракт з "Реалом" до 2023 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.45
Купівля 27.45Продаж 27.71
-
EUR
Купівля 30.97Продаж 31.41
- Актуальне
- Важливе