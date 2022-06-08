Володар "Золотого м'яча" визначився з майбутнім у "Реалі"
Хорватський футболіст Лука Модріч продовжив контракт з мадридським "Реалом" на один рік
Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".
Термін нової угоди розрахований до 30 червня 2023 року. Попередній контракт був чинним до цього літа.
36-річний Лука Модріч виступає за "Реал" з 2012 року. З іспанським клубом він виграв 20 трофеїв, у тому числі 5 разів переміг у Лізі чемпіонів.
У минулому сезоні Модріч зіграв за "Реал" 45 матчів, забив 3 голи та віддав 12 результативних передач.
Лука Модріч здобув "Золотий м'яч" у 2018 році.
- 1 червня валлійський вінгер Гарет Бейл оголосив, що залишає "Реал".
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