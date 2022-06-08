Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".

Термін нової угоди розрахований до 30 червня 2023 року. Попередній контракт був чинним до цього літа.

36-річний Лука Модріч виступає за "Реал" з 2012 року. З іспанським клубом він виграв 20 трофеїв, у тому числі 5 разів переміг у Лізі чемпіонів.

У минулому сезоні Модріч зіграв за "Реал" 45 матчів, забив 3 голи та віддав 12 результативних передач.

Лука Модріч здобув "Золотий м'яч" у 2018 році.

1 червня валлійський вінгер Гарет Бейл оголосив, що залишає "Реал".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb