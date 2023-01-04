Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Володимир Ар’єв: скасувати аукціони для закупівель за бюджетні кошти через Прозорро – крок назад у реформах

Володимир Ар’єв: скасувати аукціони для закупівель за бюджетні кошти через Прозорро – крок назад у реформах

4 січня, 2023 середа
16:09
Економіка Володимир Ар’єв

Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв назвав "поганим рішенням" скасування аукціонів для закупівель через Прозорро. Депутат наголошує: так, маленькими кроками руйнуються великі європейські реформи

"Скасувати аукціони для закупівель за бюджетні кошти через Прозорро – крок назад у реформах. Це, як мінімум, означає, що держава витрачатиме більше коштів, а вірогідність корупційних історій зросте. Пояснення уряду, що через відключення електроенергії неможливо проводити аукціони – таке собі. Для того, щоб подати заявку на участь в закупівлі теж потрібне світло. І я слабо вірю в те, що це лише на пів року – занадто велика спокуса і занадто легко пояснити продовження терміну воєнним станом", – зауважує Ар’єв. Він також зазначив, що це, на жаль, не перша реформа, яку відкочують назад: "Просто від пирога відрізають маленькі шматки й різкі зміни не відчуваються. Проте пиріг зменшується у держави та опиняється у тих, хто тримає ножа. Так було з Нафтогазом, так щойно сталось з наглядовою радою ПриватБанку", – констатує Володимир Ар’єв.

Він також обурений відсутністю реакції антикорупційних активістів. "Мовчання ягнят. Тих, хто раніше горою стояв за реформи державних закупівель, зараз ледь чути або не суті зовсім. Приклад деяких записних антикорупціонерів, які зараз з усіх сторін обслуговують Офіс президента, мав би все пояснити, але ерозія цінностей громадянського суспільства не додає оптимізму. І це стосується не лише Прозорро. Незаконне закриття телеканалів та політична цензура на телемарафоні – і тиша. Нищення парламентаризму – те саме. Розбазарювання коштів – пошук виправдання. Список довгий", – наголошує народний депутат.

"Ця війна має викристалізувати нових лідерів громадськості, щоб Україна могла рухатись в Євросоюз. Поки нав‘язують поворознюків і арестовичів, та з таким лідерством нам дорога в Туркменістан. Спільноти вже повинні виділяти з себе нових. Тих, хто не продався за посаду чи медаль, хто принципи ставить понад кар‘єру, хто може підняти голову в часи жорсткого мейнстриму і вказати на голого короля", – пише Ар’єв.

"А за ситуацією зі скасуванням аукціонів в Прозорро ми будемо пильно стежити. Війна все не спише", – зазначає Володимир Ар’єв.

Новини
Петро Порошенко
Європейська солідарність
Читайте також:
3 січня, 2023 вiвторок
Стало відомо, скільки коштував бюджету новорічний концерт, який показали у телемарафоні
Володимир Воля
Автор Володимир Воля
3 січня, 2023 вiвторок
Війна прийшла на територію Білорусі
2 січня, 2023 понедiлок
Дослідники Школи медицини UM виявили зв'язок групи крові з ризиком інсульту
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.96
    Купівля 39.96
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 41.43
    Продаж 42.52
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
4 січня
17:35
морська міна
ЗСУ знищили протикорабельну міну неподалік пляжу на Одещині
17:35
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці ліквідували 19 окупантів і знищили 1 сховище з боєприпасами
17:20
Удень окупанти гатили по Нікопольщині: тяжко поранено чоловіка, пошкоджено до 20 осель
17:12
російські танки, окупанти, оркі
РФ могла перекинути основні наступальні сили з Бахмута на Соледар, - WSJ
17:05
На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм і контратакою захопили ворожі позиції
17:01
БПЛА, Іран
У збитому іранському дроні виявили деталі виробництва понад 10 західних компаній, - CNN
16:59
студент
Окупанти наказали відрахувати студентів призовного віку, які навчаються у Криму, - ЦНС
16:57
Вчені відкрили планету, на якій новий рік починається кожні 5 днів
16:56
Ексклюзив
Країни-члени НАТО потребують Україну в Альянсі, - євродепутатка Юкнявічене
16:49
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Анонс контрнаступу Будановим - це один із інструментів для розвалу угруповання РФ, - експерт Defense Express Киричевський
16:45
Кирило Буданов
Буданов: РФ більше не є військовою загрозою світу, режим Путіна - це посміховисько для всіх
16:30
Російські підручники, виявлені в ліцеї на Харківщині
На деокупованій Харківщині в ліцеї виявили понад 500 російських підручників
16:26
прикордонник
За добу незаконно перетнути українсько-румунський кордон намагались 14 чоловіків
16:20
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:13
Утилізація ялинок
У Києві розпочали роботу пункти з утилізації новорічних ялинок
16:12
Зеленський показав світлини з Бахмута
Росіяни обстріляли Бахмут, дві жінки загинули
16:08
OPINION
Юрій Бутусов
Бій за Бахмут. Два варіанти розвитку подій
16:01
У Дніпрі демонтували пам'ятники російським діячам Юхиму Пушкіну та Олександру Матросову
15:59
Ансу Фаті (праворуч)
"Барселона" виставила на трансфер футболіста, якого називали "новим Мессі"
15:56
Франція вперше почала постачати газ у Німеччину
"Це здоровий рівень": у Єврокомісії повідомили про заповненість газосховищ ЄС на 83%
15:56
НАТО
НАТО мусить збільшити військову допомогу Україні у кілька разів, - польський генерал Скшипчак
15:54
Інтерв’ю
Аріель Коен
Росія на собі має відчути ракетні удари, яких вона завдає по Україні, – політолог Коен
15:52
У 2022 році попри повномасштабну війну понад 90% підконтрольних Україні полів були засіяні, - міністр агрополітики
15:44
В окупованій Василівці на Запоріжжі знищено російську військову комендатуру, - мер Мелітополя Федоров
15:34
Ексклюзив
Що залишилося від ПТУ №19 у м. Макіївка
За загибель мобілізованих росіян від удару HIMARS у Макіївці Шойгу та Суровікін не відповідатимуть, - військовий експерт Коваленко
15:25
Польща
Польща планує візит представника МЗС до США для підтримки у справі воєнних репарацій від Німеччини
15:04
Юрій Ігнат
"Ідеться про життя людей": у Повітряних силах відповіли на закиди щодо "знищення дешевих дронів дорогими ракетами"
14:58
Анналена Бербок
"Мовчання може бути більш руйнівним, ніж говорити вголос і чітко", - глава МЗС Німеччини Бербок про злочини РФ
14:52
ЗСУ
"Від Криму до Донбасу": Буданов розповів, коли чекати на великий контрнаступ ЗСУ
14:36
ОПЗЖ
Майже 70 нардепів відмовилися підписати звернення спікера ВР про позбавлення представників ОПЗЖ повноважень депутатів
14:32
на фото: колаборант
Судитимуть військовослужбовця з ТрО Чернігівщини, який передавав дані про дислокацію ЗСУ спецслужбам Білорусі
14:30
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів про домовленості щодо постачання в Україну майже 1800 трансформаторів і понад 7 тис. генераторів
14:29
Ексклюзив
за Путіна
Росіяни, які не покинули РФ і не протестують проти війни, є прибічниками Путіна, - Чалий
14:29
Київ
У Києві вперше за останні 143 роки зафіксували рекорд середньодобової температури повітря
14:22
Андрій Лунін (в червоному светрі)
Український голкіпер Лунін зізнався, що страждає в "Реалі"
14:10
Зеленський показав світлини з Бахмута
Росіяни примусово вивезли мешканців Бахмута до Ростова, - ЦНС
14:10
ДБР
За час повномасштабного вторгнення ДБР оголосило підозри майже 500 колаборантам
14:02
OPINION
Володимир В'ятрович
"Слуги" грають у дві руки
13:58
Ексклюзив
Валерій Чалий
Світ дивиться, чи можна вчиняти як Путін. Якщо сила візьме верх - почнеться багато локальних конфліктів, - дипломат Чалий
13:54
Prozorro
Система торгів без аукціону Prozorro дозволяє створити вищу конкуренцію, – Мінінфраструктури про рішення уряду
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV