Володимир Ар’єв: скасувати аукціони для закупівель за бюджетні кошти через Прозорро – крок назад у реформах

"Скасувати аукціони для закупівель за бюджетні кошти через Прозорро – крок назад у реформах. Це, як мінімум, означає, що держава витрачатиме більше коштів, а вірогідність корупційних історій зросте. Пояснення уряду, що через відключення електроенергії неможливо проводити аукціони – таке собі. Для того, щоб подати заявку на участь в закупівлі теж потрібне світло. І я слабо вірю в те, що це лише на пів року – занадто велика спокуса і занадто легко пояснити продовження терміну воєнним станом", – зауважує Ар’єв. Він також зазначив, що це, на жаль, не перша реформа, яку відкочують назад: "Просто від пирога відрізають маленькі шматки й різкі зміни не відчуваються. Проте пиріг зменшується у держави та опиняється у тих, хто тримає ножа. Так було з Нафтогазом, так щойно сталось з наглядовою радою ПриватБанку", – констатує Володимир Ар’єв.

Він також обурений відсутністю реакції антикорупційних активістів. "Мовчання ягнят. Тих, хто раніше горою стояв за реформи державних закупівель, зараз ледь чути або не суті зовсім. Приклад деяких записних антикорупціонерів, які зараз з усіх сторін обслуговують Офіс президента, мав би все пояснити, але ерозія цінностей громадянського суспільства не додає оптимізму. І це стосується не лише Прозорро. Незаконне закриття телеканалів та політична цензура на телемарафоні – і тиша. Нищення парламентаризму – те саме. Розбазарювання коштів – пошук виправдання. Список довгий", – наголошує народний депутат.

"Ця війна має викристалізувати нових лідерів громадськості, щоб Україна могла рухатись в Євросоюз. Поки нав‘язують поворознюків і арестовичів, та з таким лідерством нам дорога в Туркменістан. Спільноти вже повинні виділяти з себе нових. Тих, хто не продався за посаду чи медаль, хто принципи ставить понад кар‘єру, хто може підняти голову в часи жорсткого мейнстриму і вказати на голого короля", – пише Ар’єв.

"А за ситуацією зі скасуванням аукціонів в Прозорро ми будемо пильно стежити. Війна все не спише", – зазначає Володимир Ар’єв.