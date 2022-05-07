Володимир Зеленський 8 травня візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7, - прессекретарка Білого дому Псакі

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

"У неділю вранці президент (Байден, - ред.) візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7 під головуванням канцлера Німеччини Шольца. До лідерів приєднається президент України Зеленський. Вони обговорять останні події у війні Росії проти України, глобальні наслідки війни Путіна, демонструючи підтримку України та майбутнього України, а також продемонструють збереження єдності Великої сімки та нашу колективну відповідь, зокрема нарощування наших безпрецедентних санкцій, щоб накласти серйозні витрати на війну Путіна", – йдеться в повідомленні.

За її словами, дату зустрічі обрали не просто так.

"Я думаю, не слід забувати… коли відбудеться ця зустріч Великої сімки, тобто за день до Дня Перемоги в Росії, яку, безумовно, спроєктував президент Путін, бажаючи відзначити цей день як день перемоги над Україною. Звісно, це не так. Хоча він очікував, що пройде маршем вулицями Києва, цього явно не станеться", – сказала Псакі.

Нагадаємо, Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України наступного, після зустрічі з Зеленським, дня - 9 травня. Ленд-ліз спростить процес надання військової допомоги Україні.

Роз'яснення щодо ленд-лізу зробив військовий експерт Михайло Жирохов.

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