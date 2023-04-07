Про це інформує Наталка Діденко.

"Синоптична нестабільність чудово компенсується стабільним поступом весни - квіти, листочки, дерева, кущі та травичка вперто, впевнено закривають минулу одноманітність сірого та чорного кольорів красою і свіжістю", - наголошує синоптик.

Сьогодні на заході України подекуди лише 0...+2 °C, а на сході до +18 °C.

Йдуть місцями дощі, у Карпатах та навколо гір - мокрий сніг, а десь, як, наприклад, сьогодні в Києві нарешті вийшло сонечко.

Прогноз погоди на вихідні

І в суботу, і на Вербну неділю переважатиме волога погода з періодичними дощами.

У Карпатах та навкологірських регіонах - мокрий сніг. Хіба що в неділю в східних областях та в Криму опадів не очікується.

У зоні діяльності атмосферних фронтів, які принесуть нам дощі, можливі перші грози.

Температура повітря поки що істотно не мінятиметься. Протягом дня найхолодніше на заході, найтепліше на сході.

У більшості областей України очікується +9...+14 °C, на сході та в прилеглих областях +12...+17 °C.

У західній частині 8-9 квітня передбачається +6...+11 °C, вночі навіть ще затримуються невеликі "мінуси". Проте у вівторок там потепліє, а в середу знову похолодає.

У Києві в суботу та на Вербну неділю - періодичні дощі. Максимальна температура повітря близько +10 °C.

Стабільніше, впевненіше потепління прийде в столицю 14-15 квітня.