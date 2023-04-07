Волога погода, можливі грози: прогноз на вихідні 8-9 квітня в Україні від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко розповідає, що 7 квітня спостерігається потужний температурний контраст, на заході - холодно та подекуди лежить сніг, а на сході до +18 °C
Про це інформує Наталка Діденко.
"Синоптична нестабільність чудово компенсується стабільним поступом весни - квіти, листочки, дерева, кущі та травичка вперто, впевнено закривають минулу одноманітність сірого та чорного кольорів красою і свіжістю", - наголошує синоптик.
Сьогодні на заході України подекуди лише 0...+2 °C, а на сході до +18 °C.
Йдуть місцями дощі, у Карпатах та навколо гір - мокрий сніг, а десь, як, наприклад, сьогодні в Києві нарешті вийшло сонечко.
Прогноз погоди на вихідні
І в суботу, і на Вербну неділю переважатиме волога погода з періодичними дощами.
У Карпатах та навкологірських регіонах - мокрий сніг. Хіба що в неділю в східних областях та в Криму опадів не очікується.
У зоні діяльності атмосферних фронтів, які принесуть нам дощі, можливі перші грози.
Температура повітря поки що істотно не мінятиметься. Протягом дня найхолодніше на заході, найтепліше на сході.
У більшості областей України очікується +9...+14 °C, на сході та в прилеглих областях +12...+17 °C.
У західній частині 8-9 квітня передбачається +6...+11 °C, вночі навіть ще затримуються невеликі "мінуси". Проте у вівторок там потепліє, а в середу знову похолодає.
У Києві в суботу та на Вербну неділю - періодичні дощі. Максимальна температура повітря близько +10 °C.
Стабільніше, впевненіше потепління прийде в столицю 14-15 квітня.
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