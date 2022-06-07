Про це Укрінформу повідомила координатор громадської організації Helping to leave (Чехія) Діна Уріх.

"Нам вдалося організувати виїзд більш як 1400 осіб. Це діти, жінки, літні люди, люди з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями", - повідомила Уріх.

За її словами, у колоні були мешканці окупованих міст Куп’янськ, Вовчанськ, селищ Шевченкове, Борова, Великий Бурлук, а також кілька родин із міста Ізюм.

Зокрема, 6 червня волонтерам вдалося вивезти кілька людей із хворобою Паркінсона, пацієнтів, які перенесли інфаркт чи інсульт, а також вагітних.

За даними волонтерів, українців ретельно перевіряють, чоловіків призовного віку не випускають із захоплених громад.

"Окупанти не дозволяють в’їзд на ці території, забрати людей на волонтерському транспорті неможливо. Тож автівок стає все менше, а попит зростає", - пояснює Уріх.

7 червня поліція евакуювала 16 людей з Лисичанська Луганської області