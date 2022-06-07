Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Поліцейські вмовили 16 мешканців Лисичанська поїхати в спокійне життя. Останні тижні місто знаходиться під постійним щільним вогнем. Майже щодня по Лисичанську б‘ють з авіації", - написав він.

Гайдай додав, що всі комунікації в місті відсутні, а люди вимушені постійно бути в укриттях через обстріли.

"Тож все більше мешканців налаштовані виїзжати", - підсумував очільник ОВА.

Упродовж 5 червня з Лисичанська евакуювали 98 людей.