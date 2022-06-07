З Лисичанська евакуювали 16 людей, - Гайдай
7 червня поліція евакуювала 16 людей з Лисичанська Луганської області
Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
"Поліцейські вмовили 16 мешканців Лисичанська поїхати в спокійне життя. Останні тижні місто знаходиться під постійним щільним вогнем. Майже щодня по Лисичанську б‘ють з авіації", - написав він.
Гайдай додав, що всі комунікації в місті відсутні, а люди вимушені постійно бути в укриттях через обстріли.
"Тож все більше мешканців налаштовані виїзжати", - підсумував очільник ОВА.
- Упродовж 5 червня з Лисичанська евакуювали 98 людей.
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