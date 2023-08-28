Волонтерка Корчинська: комітет Ради легалізував неякісні турнікети, через які помирають важкопоранені
Оборонний комітет Верховної Ради не зміг провести перевірку та офіційні випробування турнікетів в армії
Про це повідомила волонтерка Оксана Корчинська в ефірі Еспресо.
"Депутати від "Слуги Народу" на комітеті легалізували всі ці китайські турнікети - десь 100 тис. перебували у військах. Депутати, які були на комітеті та утримались від голосування - завдяки їм 250 тис наших бійців, як кажуть депутати, мають вироби в аптечках невідомих виробників. Тільки один підтримав командування Медсил, решта утримались і ще шість були за зміни та невідповідність посаді командувача Остащенко", - сказала вона.
На думку Корчинської, існує загроза життю кожному четвертому бійцю на фронті і це легалізував комітет Ради з питань оборони.
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"Народні депутати за місяць не спромоглись зробити перевірку, офіційні випробування. Хоча була перевірка, де підтвердили, що ці китайські турнікети дві години не тримають тиск - важкопоранений боєць з критичною крововтратою помирає від таких накладених турнікетів", - підсумувала волонтерка.
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