Волонтерка Ярова продала прапор з ювілею Залужного за рекордні чверть мільйона гривень: гроші підуть на снаряди
Відома волонтерка Дана Ярова на своїй сторінці в facebook виставила на аукціон прапор з ювілею Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з його особистим підписом
Про це Дана Ярова написала у facebook.
Аукціон тривав лише добу, але торги відбувались вкрай динамічно: початкова ставка становила 5 тис. грн., а переможна - 250 000 грн.
Чверть мільйона гривень, виручені за український прапор з ювілею Валерія Залужного із символічним написом "Мир нам був потрібен раніше. Зараз нам потрібна Перемога" та особистим підписом Головнокомандувача ЗСУ підуть на снаряди для мавіків.
Збір на мавіки для українських захисників, які на нулі нищать ворогів, Ярова проводить на постійній основі.
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