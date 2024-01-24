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Пресреліз

Як працівники Еспресо бійців зігрівають: до "вітамінної" ініціативи можуть долучитися всі охочі 

24 січня, 2024 середа
15:26
волонтери Волонтерська кухня Еспресо

Волонтерську кухню із виготовлення вітамінних зігріваючих сумішей для наших захисників другий рік поспіль влаштовують співробітники Еспресо. До ініціативи можна долучитися: задонатити або передати необхідне

Приймаємо: мед, тару (одноразові пластикові коробочки із кришками на 200 - 250 мл.), плівку харчову, паперові рушники, картонні пакувальні коробки, рукавички одноразові розміри М, L, XL, одноразові скатертини, чищенні горішки або горіхові суміші, сухофрукти, пакетики 100 - 150 г. для горішків та сухофруктів, сухі хлібці; вологі серветки без спирту, частенько кладемо до посилок сальце тощо. Звертатися із пропозиціями можна на електронну адресу: [email protected], не забувайте вказувати вашу контактну інформацію.

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/EBA9cmPgA 

Номер картки банки: 5375 4112 1405 2354

Раз на два тижні ранок суботи починається для працівників Еспресо з волонтерства. Імбир, цитрус, журавлина, обліпиха, мед, дбайливі руки і віра в перемогу - такий рецепт "душевних" смаколиків, які виготовляють для тих, хто зараз боронить нас на фронті. В холодну пору року військові потребують теплих напоїв, які можуть зігріти та вітамінів, які надають сил

Все почалось з ініціативи директорки телеканалу Еспресо Катерини Єрмолович: саме вона згуртувала колектив навколо "вітамінної" справи.

"Війна  триває, і хлопці не втомлюються захищати нас, то ж і ми не повинні. Тому намагаємось підтримувати наших захисників в такий спосіб із вдячністю та любов'ю", - коментує вона і додає, що суміші - сезонний продукт, тому залежно від погоди, працюватимуть на волонтерській кухні у Львові та Києві до березня-квітня.

Якщо подрібнену і розфасовану вітамінну суміш залити окропом, отримуємо цілющій напій. Та можна її вживати і без окропу, якого частенько немає під рукою. 

"Складаються такі ситуації, коли хлопці в окопах не мають гарячої води, навіть не мають коли поїсти... Якщо в них є баночка нашої суміші, вони вже можуть набратися хоч якихось вітамінок для імунітету. Зараз дивно бути цивільним і втомлюватися. Волонтерство - це наша з вами робота і ми маємо робити її щодня!", - розповідає Оксана Падалка, продюсерка, координаторка волонтерських проєктів.

Продукти купують гуртом на кошти членів колективу, небайдужих глядачі та читачів Еспресо. Постійно маємо запити від наших воїнів, а значить потреба у вітамінних сумішах на фронті є. 

Тож долучайтеся до доброї справи та пам’ятайте, донат на ЗСУ - це інвестиція у нашу Перемогу!

Теги:
Суспільство
Еспресо.TV
Війна з Росією
еспресо
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