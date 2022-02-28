Volvo зупиняє випуск машин в РФ через вторгнення в Україну

Про це повідомляє Reuters.



28 лютого у компанії заявили про припинення випуску автомобілів у Росії через повномасштабне вторгнення Путіна в Україну. Зазначається, що Volvo Group генерує приблизно 3% своїх продажів у Росії та має один завод у країні.



"Тепер ми маємо трохи більше ясності щодо санкцій і безпеки в регіоні... це означає, що всі операції в Росії припиняються", - заявив представник компанії, додавши, що заходи будуть застосовуватися до подальшої інформації.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb