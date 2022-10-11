Про це вона розповіла в програмі Джоша Хоровиця "Happy Sad Confused".

Міла Куніс відтворила діалог з дочкою Ваятт Ізабель.

"Моя донька каже: "В Україні зараз війна?"

Я кажу: "Так".

"А хіба ти не з України?"

Я кажу: "Так".

"То я наполовину українка?"

Я кажу: "Так".

Вона: "Так!"

Вона була така горда, це був такий момент. У мене аж сльози навертаються, - поділилась голлівудська зірка і не змогла стримати сльози.

Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер активно підтримують Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

4 березня пара оголосила збір коштів для допомоги українським біженцям. За короткий термін зірки зібрали $35 млн. Кошти подружжя передало до благодійного фонду Flexport.org та сервісу з оренди житла Airbnb.org.

Міла Куніс народилася у Чернівцях. У 8 років разом із батьками вона емігрувала до США.