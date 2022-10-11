"Вона була така горда": Міла Куніс розповіла про реакцію доньки, яка дізналась про своє українське походження, та розплакалась
Голлівудська акторка Міла Куніс поділилась зворушливою розмовою з 8-річною донькою, яка питала про Україну та російську військову агресію
Про це вона розповіла в програмі Джоша Хоровиця "Happy Sad Confused".
Міла Куніс відтворила діалог з дочкою Ваятт Ізабель.
"Моя донька каже: "В Україні зараз війна?"
Я кажу: "Так".
"А хіба ти не з України?"
Я кажу: "Так".
"То я наполовину українка?"
Я кажу: "Так".
Вона: "Так!"
Вона була така горда, це був такий момент. У мене аж сльози навертаються, - поділилась голлівудська зірка і не змогла стримати сльози.
- Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер активно підтримують Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії.
- 4 березня пара оголосила збір коштів для допомоги українським біженцям. За короткий термін зірки зібрали $35 млн. Кошти подружжя передало до благодійного фонду Flexport.org та сервісу з оренди житла Airbnb.org.
- Міла Куніс народилася у Чернівцях. У 8 років разом із батьками вона емігрувала до США.
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