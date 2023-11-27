Як багато полилося...

Росія могутня, як третій Рейх в зеніті слави. Джонсон винен у тому, що ми не домовились на вигідних умовах. Ворог хоче прибрати Зеленського. Нам не дадуть зброї та грошей і ми всі помремо. На фронті все і далі буде лише гірше.

Вони домовляються у нас за спиною і ми нічого не можемо вдіяти. Правда в тому, що комплексно, всієї інформації не має ніхто. Дехто може зібрати її максимальну кількість і робити певні висновки. Решта просто чує інформаційні вибухи й не знає, що там насправді. Точно відомо, що зараз складно.

У будь-якій зраді є трохи перемоги й у кожній перемозі трохи зради. Якщо зібрати лише негатив, можна застрелитись, якщо лише позитив — можна замовляти квитки в Ялту. Але ні перше, ні друге не є оптимальною інформацією. Бо інформація також зброя.

Читайте також: Мар'яну Бузуглу слід тримати подалі від армії

Що пропонується: допомагайте ЗСУ чим тільки можете. Не слухайте брехунів і тих, хто зацікавлений у певній вашій реакції. Війна триває. Є люди, які мають важелі впливати на ситуацію. Точно всі мають битися: зброєю чи донатом, підтримкою економіки чи волонтерством, на всіх ділянках, землею і водою.

Байдужість до війни — лише це стане нашим крахом. Єдність і залученість у битву — ключем до перемоги. А перемога — це Незалежність і чіткі, дієві гарантії.

Коли сиплеться тил, сиплеться все. Коли сиплеться армія, програє тил. Ми нерозривні. Бо все це ми — український народ. І чим більше нас принаймні щось зробить, принаймні житиме війною, а не ілюзіями, ми зможемо. Не варто намальованих очікувань множити, варто жити в реальності. І творити її.

ЗСУ — наше все. Ми — їхнє все. Зневіра і розчарування — шлях до поразки. Все не просто, але, як каже Писання: нехай слабкий скаже, я сильний. Укріпіть тремтячі коліна і слабкі руки. Ми можемо. Бо вони теж живі. І їм теж болить. Просто бий сильніше і тримай удар.

Джерело

Про автора. Василь Зима, журналіст Еспресо

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.