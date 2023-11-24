"Вони дуже швидко навчаються": підполковник ЗСУ Фітьо про високу активність ворога на Бахмутському напрямку

Про це він розповів у етері Еспресо.

"На Бахмутському напрямку противник посилив активні наступальні дії десь орієнтовно три тижні тому, намагається відновити попередньо втрачені позиції. Українські захисники перебували в активній обороні та при нагоді покращували своє тактичне становище, переходили до атакувальних дій. Активні бойовій дії тривають біля Кліщіївки та Андріївки. За минулу добу було відбито 11 ворожих атак. Бачимо, що активність противника на даній ділянці фронту є високою", - зауважив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, загарбники використовують авіацію, завдаючи авіаударів, та велику кількість дронів-камікадзе

"Маємо розуміти, що воюємо не з простим ворогом. Росіяни оснащені, мають велику кількість людського ресурсу, достатню кількість боєприпасів та військової техніки. Противника не можемо недооцінювати, а основна його риса – дуже швидко навчається. І те, що вдало вдається застосувати українцям на полі бою, російські вояки тут же навчаються і використовують це проти нас. За минулу добу ворог 353 рази обстріляв українських захисників, 203 окупантів вдалося знищити на даному напрямку, 48 одиниць ворожої військової техніки було знищено або пошкоджено", - проінформував Володимир Фітьо.