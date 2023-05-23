Про це він сказав у коментарі CNN.

"Вони росіяни, це їхня країна, і вони мають право там перебувати. Є деякі росіяни, які на боці світла і які пішли боротися з темрявою, яка зараз існує в Росії", - сказав секретар.

Данілов також наголосив, що Київ не причетний до роботи легіону в регіоні, це внутрішній конфлікт РФ, тож і коментувати його має російський уряд.

"Там відбуваються події, пов'язані з сектором, який, на нашу думку, повинен коментувати або верховний головнокомандувач, тобто Путін, або міністр оборони, або хтось інший. Якщо це були російські хлопці, які перетнули кордон, то це питання до ФСБ, вони повинні були захистити цей кордон, військові повинні його захищати. Ще раз підкреслюю, це питання до тих росіян, які сьогодні знаходяться в Бєлгородській області", - додав секретар РНБО.