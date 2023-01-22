"Вони з мене вибивали, що я військовий, а я казав, що волонтер", - Ігор Талалай про полон

Про це Ігор Талалай розповів у програмі "Війна і волонтери", журналістки Еспресо.

"Я вивозив людей і на одному блокпості мене не відпустили, - розповідає Ігор Талалай. - Людей, які їхали зі мною, відпустили, а я пішов в гараж. Вони з мене вибивали, що я військовий, а я казав, що я волонтер".

Ігор Талалай був у кількох російських тюрмах. Сидів з українськими військовими та місцевими з Маріуполя.

"До прикладу, був пастор, його теж затримали, думали, що він хрестив Азов, - каже Ігор Талалай. - У Мангуші в нас були близько тридцяти затриманих в кімнаті "три на три". Тісно було насправді. Інколи доводилося стояти. У всіх тюрмах було однаково. Єдине у самому Донецьку забороняли розмовляти з нами, з усіма затриманими, хто в полоні перебував. Тільки один старший міг приходити й давати запитання".

Читайте також: "Мабуть, не посміхнувся": волонтер розповів, як його схопили окупанти, коли він евакуйовував людей з Маріуполя

Допити могли тривати годинами.

"Я два дні сидів в Донецьку. З них 9-10 годин провів на допиті, - пригадує Ігор Талалай. - Сама Росія звучить страшно, просто не всі це розуміють. Її система, сам підхід до людини. Там цінність людського життя прирівнюється до нуля".

21 січня стало відомо, що видання The Insider випустило комікс про історію волонтера. Розповідь написав лауреат Пулітцерівської премії Ентоні Дель Коль.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb