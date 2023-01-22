"Вони з мене вибивали, що я військовий, а я казав, що волонтер", - Ігор Талалай про полон
Хлопця затримали на блокпосту, коли він евакуйовував людей із Маріуполя
Про це Ігор Талалай розповів у програмі "Війна і волонтери", журналістки Еспресо.
"Я вивозив людей і на одному блокпості мене не відпустили, - розповідає Ігор Талалай. - Людей, які їхали зі мною, відпустили, а я пішов в гараж. Вони з мене вибивали, що я військовий, а я казав, що я волонтер".
Ігор Талалай був у кількох російських тюрмах. Сидів з українськими військовими та місцевими з Маріуполя.
"До прикладу, був пастор, його теж затримали, думали, що він хрестив Азов, - каже Ігор Талалай. - У Мангуші в нас були близько тридцяти затриманих в кімнаті "три на три". Тісно було насправді. Інколи доводилося стояти. У всіх тюрмах було однаково. Єдине у самому Донецьку забороняли розмовляти з нами, з усіма затриманими, хто в полоні перебував. Тільки один старший міг приходити й давати запитання".
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Допити могли тривати годинами.
"Я два дні сидів в Донецьку. З них 9-10 годин провів на допиті, - пригадує Ігор Талалай. - Сама Росія звучить страшно, просто не всі це розуміють. Її система, сам підхід до людини. Там цінність людського життя прирівнюється до нуля".
- 21 січня стало відомо, що видання The Insider випустило комікс про історію волонтера. Розповідь написав лауреат Пулітцерівської премії Ентоні Дель Коль.
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