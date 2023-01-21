"Мабуть, не посміхнувся": волонтер розповів, як його схопили окупанти, коли він евакуйовував людей з Маріуполя

Про це Ігор Талалай розповів у програмі "Війна і волонтери" з Христиною Парубій на каналі "Еспресо".

Ігор Талалай 19 березня заїхав у Маріуполь вранці. У нього були адреси по яких потрібно було заїхати, подивитися чи є там люди.

Також в центрі було сховище, де були місцеві, котрі хочуть виїхати.

"Я взяв чотирьох людей, - розповідає Ігор Талалай. - Блокпостів було дуже багато, перевіряли кожну машину, на кожному посту. А, коли виїжджав з міста, на блокпосту сказали, все ти приїхав. Там була поліція ДНР і російські військові.

Не посміхнувся, мабуть, їм. Тож сказали, все, друг, поїхали, будемо вчитися посміхатися. Насправді звернули увагу на мої черевики. В мене були уггі, тож подумали, що я переодягнений військовий, який намагається виїхати в цивільному одязі. А, можливо, просто не сподобався".

Ігоря затримали. У російській тюрмі він пробув 88 днів.

Нагадаємо, історія волонтера потрапила у комікси в США.

21 січня стало відомо, що видання The Insider випустило комікс про історію волонтера. Розповідь написав лауреат Пулітцерівської премії Ентоні Дель Коль.

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