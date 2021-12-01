ВООЗ почала розробку міжнародної угоди для контролю над пандемією

Про це під час брифінгу 1 грудня повідомив голова ВООЗ Тедрос Гебреісус.

"Сьогодні держави-члени ВООЗ вирішили розпочати процес розробки та обговорення нової конвенції, угоди чи іншого міжнародного інструменту щодо запобігання пандемії, готовності та реагування", - сказав Гебреісус.

Як зазначили у ВООЗ, держави-члени організації зобов'язалися створити міжурядовий орган, який проводитиме переговори та власне розроблятиме угоду.

Першу зустріч вони мають провести до 1 березня 2022 року, а результати представити перед ВООЗ уже в 2024 році.

"Конвенція, угода чи інший міжнародний документ не вирішить кожну проблему. Але це забезпечить загальну основу для сприяння більшій міжнародній співпраці та забезпечить платформу для зміцнення глобальної безпеки охорони здоров'я", - наголосив Гебреісус.

Голова ВООЗ зазначив, що цей процес буде тривалим, бо нелегко досягти міжнародної згоди щодо пандемії та пунктів, які варто внести в угоду. Але, на думку Гебреісуса, це допоможе подолати теперішню пандемію та запобігти майбутнім.

