ВООЗ повідомляє про зростання смертності від COVID-19 у світі та наполягає на поверненні маскового режиму
ВООЗ повідомляє про швидке поширення COVID-19 у світі та зростання смертності, через що закликає повернути масковий режим
Про це повідомляє Sky News.
Голова ВООЗ доктор Тедрос Аданом Гебреєсус зазначив, що модифіковані варіанти Omicron продовжують спричиняти нові хвилі випадків, госпіталізацій та смертей у світі.є
Серед варіантів та підваріантів, які відстежує ВООЗ, є BA.2.75 – із назою "кентавр", який вперше був виявлений в Індії в травні. Цей варіант може швидко поширюватися та обійти імунітет від вакцин і перенесеної хвороби.
Тому Гебреєсус закликав уряди регулярно переглядати та коригувати свої плани реагування на COVID-19 відповідно до мінливих ситуацій.
- Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає, що пандемія Covid-19 далека від завершення.
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