Про це повідомляє Sky News.

Голова ВООЗ доктор Тедрос Аданом Гебреєсус зазначив, що модифіковані варіанти Omicron продовжують спричиняти нові хвилі випадків, госпіталізацій та смертей у світі.є

Серед варіантів та підваріантів, які відстежує ВООЗ, є BA.2.75 – із назою "кентавр", який вперше був виявлений в Індії в травні. Цей варіант може швидко поширюватися та обійти імунітет від вакцин і перенесеної хвороби.

Тому Гебреєсус закликав уряди регулярно переглядати та коригувати свої плани реагування на COVID-19 відповідно до мінливих ситуацій.

Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає, що пандемія Covid-19 далека від завершення.

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