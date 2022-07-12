Очільник ВООЗ: "Пандемія COVID-19 далека від завершення"

Про це у вівторок на пресконференції в Женеві заявив Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, повідомляє Le Mond.

"Пандемія Covid-19 далека від завершення. Оскільки госпіталізація та поширення Covid-19 збільшуються, уряди повинні застосовувати перевірені заходи, такі як носіння масок, покращена вентиляція, а також протоколи тестування та лікування", - переконаний очільник ВООЗ.

Своєю чергою, глава ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан зазначив, що кількість випадків Covid-19 у всьому світі підскочила на 30% за останні два тижні – зростання в основному викликане підваріантами Omicron BA.4 і BA.5. Він також згадав про скасування санітарних заходів з охорони здоров’я та фізичного дистанціювання та про скорочення обстежень, що ускладнює моніторинг пандемії.

Станом на 11 липня ВООЗ виявила понад 552,5 мільйона підтверджених випадків Covid-19 у всьому світі, включаючи 232,3 мільйона в Європі, і понад 6,3 мільйона смертей з початку пандемії. За даними Our World in Data, станом на ту ж дату 61,3% населення світу має повний графік вакцинації, тоді як 66,8% отримали принаймні одну дозу вакцини.

ВООЗ оголосила, що пандемія Covid-19 залишатиметься "надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що викликає міжнародне занепокоєння", і є найвищим рівнем пильності для організації.

Нагадаємо, 6 липня у трьох країнах Європи виявили понад 100 тис. нових хворих за добу. Цього дня стало відомо, що впродовж двох тижнів захворюваність на COVID-19 у світі зросла на 30%.

Через різке збільшення кількості захворювань, Кіпр повертає масковий режим з 8 липня.

У ЄС відзначають, що в Європі розгортається нова хвиля коронавірусу та радять пропагувати бустерну дозу вакцини

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