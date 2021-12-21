ВООЗ закликає відмовитися від проведення святкових заходів через "Омікрон"
Всесвітня організація охорони здоров'я закликала людей змінити плани та відмовитися від проведення заходів на зимові свята через глобальне поширення штаму коронавірусу "Омікрон"
Про це повідомляє BBC.
"Краще втрачена подія, ніж втрачене життя", - сказав голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.
Він додав, що і лідерам, і окремим людям, доведеться робити "складні рішення", у тому числі скасування святкових заходів.
"Усі ми втомилися від цієї пандемії. Усі ми хочемо проводити час з друзями та сім'єю. Усі ми хочемо повернутися до нормального життя. Однак краще скасувати захід і святкувати пізніше, ніж відсвяткувати зараз і горювати пізніше", - зазначив Гебреїсус.
Голова ВООЗ заявив, що зараз є докази того, що цей штам "поширюється значно швидше", ніж "Дельта".
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