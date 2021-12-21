ВООЗ закликає відмовитися від проведення святкових заходів через "Омікрон"

Про це повідомляє BBC.



"Краще втрачена подія, ніж втрачене життя", - сказав голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.



Він додав, що і лідерам, і окремим людям, доведеться робити "складні рішення", у тому числі скасування святкових заходів.



"Усі ми втомилися від цієї пандемії. Усі ми хочемо проводити час з друзями та сім'єю. Усі ми хочемо повернутися до нормального життя. Однак краще скасувати захід і святкувати пізніше, ніж відсвяткувати зараз і горювати пізніше", - зазначив Гебреїсус.



Голова ВООЗ заявив, що зараз є докази того, що цей штам "поширюється значно швидше", ніж "Дельта".

У ВООЗ повідомили, що є чіткі докази, що штам "Омікрон" поширюється набагато швидше та заражає вакцинованих.

Очільник МОЗ України Віктор Ляшко назвав п'ять рекомендацій для населення, щоб захиститись від штаму коронавірусу "Омікрон".

У США зафіксували першу смерть від "Омікрона".