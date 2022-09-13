Ворог активно обстрілював Харківщину протягом доби, є загиблі та поранені
Упродовж минулої доби росіяни завдавали ударів по Харкову та трьох районах області
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Так, під обстріли 12 вересня потрапили Харків і Харківський, Чугуївський і Куп'янський райони Харківської області.
Також близько 03:00 13 вересня були зафіксовані удари по місту Лозова. Влучили в заклад освіти, внаслідок чого сталося займання. Інформація про постраждалих уточнюється.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, упродовж минулої доби в Харкові загинула одна люди, ще шестеро - поранені. В Ізюмському районі поранена одна людина. У Харківському районі - двоє поранених, один з яких підірвався на міні в Руських Тишках. У Куп'янському районі загинуло двоє цивільних.
- 12 вересня повідомили, що ЗСУ звільнили 4 населенні пункти на Харківщині.
- Пізніше цього ж дня в селі Тернова, що на кордоні з РФ, підняли український прапор.
- 13 вересня Генштаб ЗСУ заявив, що на звільнених територіях щодня фіксують до 200 воєнних злочинів росіян.
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