Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Так, під обстріли 12 вересня потрапили Харків і Харківський, Чугуївський і Куп'янський райони Харківської області.

Також близько 03:00 13 вересня були зафіксовані удари по місту Лозова. Влучили в заклад освіти, внаслідок чого сталося займання. Інформація про постраждалих уточнюється.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, упродовж минулої доби в Харкові загинула одна люди, ще шестеро - поранені. В Ізюмському районі поранена одна людина. У Харківському районі - двоє поранених, один з яких підірвався на міні в Руських Тишках. У Куп'янському районі загинуло двоє цивільних.

12 вересня повідомили, що ЗСУ звільнили 4 населенні пункти на Харківщині.

Пізніше цього ж дня в селі Тернова, що на кордоні з РФ, підняли український прапор.

13 вересня Генштаб ЗСУ заявив, що на звільнених територіях щодня фіксують до 200 воєнних злочинів росіян.