Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Агресор знову спрямував на область дрони. Близько півночі підрозділи повітряного командування "Схід" знищили 3 безпілотники. Вони приземлили "шахеди". Дякую ППО за цілодобову варту", - зауважив він.

Решта ночі на Дніпропетровщині минула без ворожих атак.