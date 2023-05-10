Ворог атакував Дніпропетровщину "шахедами": збито 3 безпілотники
Близько півночі 9 травня українські воїни знищили 3 "шахеди" над Дніпропетровською областю
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
"Агресор знову спрямував на область дрони. Близько півночі підрозділи повітряного командування "Схід" знищили 3 безпілотники. Вони приземлили "шахеди". Дякую ППО за цілодобову варту", - зауважив він.
Решта ночі на Дніпропетровщині минула без ворожих атак.
- Ввечері понеділка, 8 травня, російська армія атакувала Дніпропетровщину – в області працювала протиповітряна оборона, яка збила 8 ракет ворога. Поранення отримала 32-річна жінка.
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