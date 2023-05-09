На Дніпропетровщині пролунали вибухи: працювала ППО
Ввечері понеділка, 8 травня, російська армія атакувала Дніпропетровщину – в області працювала протиповітряна оборона
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
Спочатку він повідомив про роботу ППО в області. А згодом додав:
"Поки з міркувань безпеки не можу оприлюднити жодної інформації! Ситуацію контролюємо. Всі на місцях. Працюємо".
Також він попросив не обговорювати нічого в соцмережах, щоби Не допомагати ворогу краще зорієнтуватися та реагувати на сигнали тривоги.
Окрім цього про вибухи у своєму Telegram-каналі повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
"У Дніпрі вже кілька вибухів", - написав він.
- Нагадаємо, 8 травня ворог обстріляв Херсонщину та Харківщину. Постраждали 10 людей, серед них – дитина.
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