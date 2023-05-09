На Дніпропетровщині пролунали вибухи: працювала ППО

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Спочатку він повідомив про роботу ППО в області. А згодом додав:

"Поки з міркувань безпеки не можу оприлюднити жодної інформації! Ситуацію контролюємо. Всі на місцях. Працюємо".

Також він попросив не обговорювати нічого в соцмережах, щоби Не допомагати ворогу краще зорієнтуватися та реагувати на сигнали тривоги.

Окрім цього про вибухи у своєму Telegram-каналі повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"У Дніпрі вже кілька вибухів", - написав він.