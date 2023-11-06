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Війна з Росією: хроніка
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Ворог будує альтернативний сухопутний коридор залізницею через Запорізьку область, - депутат облради Лишенко

6 листопада, 2023 понедiлок
14:22
Війна з Росією

Сергій Лишенко, депутат Запорізької обласної ради, зазначив, що окупанти розпочали певні роботи, які пов'язані з розриттям полів начебто під прокладання залізничних колій

Про це він розповів в етері Еспресо.

Сергій Лишенко дав коментар щодо будівництва окупантами гілки залізниці від Ростова-на-Дону до Криму, частина якої має тягнутися через Запорізьку область.

"Майже всі ця залізнична дорога проходить через Запорізьку область, тому що на виході з Маріуполя до кордону з областю це не така вже велика відстань. Фактично ворог будує альтернативний сухопутний коридор залізницею вздовж автомобільної дороги, яка побудована ще з радянських часів, а окупанти трохи її підремонтували й дали назву "Таврида-2". А щодо залізниці, то загарбники повідомили про її будівництво і почали певні роботи, які пов'язані з розриттям полів начебто під прокладання залізничних колій", - розповів депутат Запорізької обласної ради.

За його словами, це масштабний проєкт і має велику відстань, однак подивимося, чи вдасться окупантам це зробити.

"До цього всі подібні інфраструктурні проєкти, які росіяни анонсували, глобально закінчувалися нічим. Справа у тім, що залізничні станції біля Токмака та у Комиш-Зорі є вузловими для об'єднання Мелітополя, Полог, Токмака з Маріуполем та й взагалі з територією РФ – всі вони вже у зоні нашого прямого ураження системами HIMARS, далекобійної артилерії, безпілотниками тощо. Тому ці станції російським військовим використовувати у повному обсязі буде вкрай важко", - зауважив Лишенко.

  • 27 вересня радника мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення між РФ та тимчасово окупованими містами Донеччини - Маріуполем, Волновахою і Донецьком.
  • Згодом у Defence Express припустили, що окупантів не врятує будівництво залізничного сполучення між РФ та тимчасово окупованим півднем України, бо їм вдасться побудувати лише ізольовані залізничні острови.
  • 15 жовтня міністерство оборони Великої Британії зазначило, що російські окупанти використовують залізничну мережу у своїй логістиці для переміщення живої сили та зброї, тому залізниця є однією з головних цілей для ударів зі сторони України
Україна
Росія
Крим
Маріуполь
Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
HIMARS
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