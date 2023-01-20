Ворог гатив з артилерії по акваторії та береговій смузі Очаківської громади минулої доби
19 січня російські війська двічі завдавали ударів з артилерії по акваторії та береговій смузі Очаківської громади Миколаївської області
Про це інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Станом на ранок 20 січня відомо, що минулої доби рашисти обстріляли Миколаївський район.
Учора о 08:07 та 13:00 російські війська завдавали артилерійських ударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади.
Повідомляється, що внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
"У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав Кім.
- Російська армія пізно ввечері 16 січня обстріляла з артилерії Очаківську громаду Миколаївської області, внаслідок чого загинула одна людина.
- 18 січня на Кінбурнській косі Миколаївської області Сили оборони знищили близько 10 рашистів і російську техніку.
- Генерал-майор Андрій Ковальчук запевнив, що вздовж усієї лінії оборони узбережжя Чорного моря організовано протидесантну оборону, на Одещині й Миколаївщині зокрема.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.88
Купівля 39.88Продаж 40.53
-
EUR
Купівля 42.09Продаж 43.08
- Актуальне
- Важливе