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Війна з Росією: хроніка
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Ворог гатив з артилерії по акваторії та береговій смузі Очаківської громади минулої доби

20 січня, 2023 п'ятниця
09:13
війна з Росією вибух

19 січня російські війська двічі завдавали ударів з артилерії по акваторії та береговій смузі Очаківської громади Миколаївської області

Про це інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Станом на ранок 20 січня відомо, що минулої доби рашисти обстріляли Миколаївський район.

Учора о 08:07 та 13:00 російські війська завдавали артилерійських ударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади.

Повідомляється, що внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

"У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав Кім.

  • Російська армія пізно ввечері 16 січня обстріляла з артилерії Очаківську громаду Миколаївської області, внаслідок чого загинула одна людина. 
  • 18 січня на Кінбурнській косі Миколаївської області Сили оборони знищили близько 10 рашистів і російську техніку. 
  • Генерал-майор Андрій Ковальчук запевнив, що вздовж усієї лінії оборони узбережжя Чорного моря організовано протидесантну оборону, на Одещині й Миколаївщині зокрема.  

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російська армія
Миколаївщина
окупанти
воєнні злочини Росії
Віталій Кім
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