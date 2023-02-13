Ворог концентрує основні зусилля на Запорізькому напрямку, - Гуменюк
Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь", зазначила, що противник продовжує тероризувати диверсійно-розвідувальними групами напрямок дельти Дніпра
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Вороже угрупування не має критичного збільшення, але противник підтягнув на тимчасово окуповану Херсонщину підрозділи росгвардії. Це говорить про те, що вони не можуть впоратися з рухом спротиву і відчувають внутрішню загрозу у тих місцях, де дислокуються. Також це говорить, що морально-психологічний стан свого війська ворог оцінює як дуже низький та незбалансований, тому їм потрібні додаткові підрозділи, які будуть втримувати у тому числі й внутрішню дисципліну", - прокоментувала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь".
Наталія Гуменюк зауважила, що основне зосередження зусиль ворог зараз концентрує на Запорізькому напрямку, але продовжує тероризувати диверсійно-розвідувальними групами напрямок дельти Дніпра для того, щоб розпорошувати зусилля Сил оборони України.
- 13 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що на окуповану Херсонщину РФ направила 200 росгвардійців
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