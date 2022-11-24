Про це він розповів в етері Еспресо.



"Зараз противник зосередив основні бойові дії та намагається наступати у напрямку Авдіївки, Бахмута, Соледара – це міста на відносно невеликій ділянці фронту, де з боку РФ воюють ПВК Вагнер, які найбільш мотивовані, тому що отримують заробітну плату. Також це найбільш підготовлені вояки, до того ж вони використовують таку тактику, коли мобілізованих відправляють вперед на забій, щоб з'ясувати наші вогневі точки та позиції", - прокоментував військовий аналітик.



Олексій Гетьман зазначив, що ті війська РФ, які перебували на правому березі річки Дніпро на Херсонщині, і те, що вдалося росіянам вивести, то там були більш-менш підготовлені військові підрозділи, а саме морські піхотинці та вдвшники. Зараз нема точних даних, куди саме вони будуть перекидатися, до того ж вздовж лінії фронту йде постійний рух російський військових частин.



"Цілком можливо, що це буде Бахмутський чи Авдіївський напрямки, або у бік Харківської області, де формується друга мотострілецька дивізія зі складом приблизно 14-15 тисяч людей, також перша танкова армія, у якій нараховується біля тисячі танків та 850 гранатометів та мінометів. Адже, де саме ворог планує зробити якийсь наступ, поки що невідомо через те, що самі росіяни ще не вирішили напрямок, тому поки маневрують. Місце наступу та подальші ворожі удари наша розвідка буде знати заздалегідь, тим більш ми працюємо з британською та американською розвідками, відповідно, будемо готові. А очікувати, що ворог прорветься та займе якісь міста, наприклад, той самий Бахмут, щоб далі рухатися на Слов'янськ та Костянтинівку, на мою думку, це малоймовірно, хоча подивимося, наскільки потужне угруповання противнику вдасться там зібрати", - зауважив Гетьман.

22 листолпада Генштаб ЗСУ повідомив, що РФ перекинула до окупованого Дебальцева кадировців і вагнерівців

Також, за повідомленням Генштабу ЗСУ, відомо, що росіяни намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, щонайменше 6 областей зазнали ворожих ударів

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