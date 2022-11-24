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Головна війна з Росією Ворог маневрує та намагається накопичувати сили у напрямку Харківщини та Донеччини, - військовий аналітик Гетьман
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Ворог маневрує та намагається накопичувати сили у напрямку Харківщини та Донеччини, - військовий аналітик Гетьман

24 листопада, 2022 четвер
15:03
війна з Росією

Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, вважає малоймовірним, що противнику вдасться прорватися та зайняти якісь міста на Бахмутському чи Авдіївському напрямках

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз противник зосередив основні бойові дії та намагається наступати у напрямку Авдіївки, Бахмута, Соледара – це міста на відносно невеликій ділянці фронту, де з боку РФ воюють ПВК Вагнер, які найбільш мотивовані, тому що отримують заробітну плату. Також це найбільш підготовлені вояки, до того ж вони використовують таку тактику, коли мобілізованих відправляють вперед на забій, щоб з'ясувати наші вогневі точки та позиції", - прокоментував військовий аналітик.

Олексій Гетьман зазначив, що ті війська РФ, які перебували на правому березі річки Дніпро на Херсонщині, і те, що вдалося росіянам вивести, то там були більш-менш підготовлені військові підрозділи, а саме морські піхотинці та вдвшники. Зараз нема точних даних, куди саме вони будуть перекидатися, до того ж вздовж лінії фронту йде постійний рух російський військових частин.

"Цілком можливо, що це буде Бахмутський чи Авдіївський напрямки, або у бік Харківської області, де формується друга мотострілецька дивізія зі складом приблизно 14-15 тисяч людей, також перша танкова армія, у якій нараховується біля тисячі танків та 850 гранатометів та мінометів. Адже, де саме ворог планує зробити якийсь наступ, поки що невідомо через те, що самі росіяни ще не вирішили напрямок, тому поки маневрують. Місце наступу та подальші ворожі удари наша розвідка буде знати заздалегідь, тим більш ми працюємо з британською та американською розвідками, відповідно, будемо готові. А очікувати, що ворог прорветься та займе якісь міста, наприклад, той самий Бахмут, щоб далі рухатися на Слов'янськ та Костянтинівку, на мою думку, це малоймовірно, хоча подивимося, наскільки потужне угруповання противнику вдасться там зібрати", - зауважив Гетьман.

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Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
Донеччина
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Авдіївка
Слов'янськ
Бахмут
Костянтинівка
Вагнергейт
Харківщина
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