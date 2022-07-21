Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація напружена. Противник здійснює ротацію, продовжує накопичувати сили, обстрілює позиції українських бійців та населенні пункти. Ворог готується до наступу й штурму, аби виконати своє стратегічне завдання - наступати на Слов’янськ. Будь-які рухи ворога щодо просування вперед, успішно знешкоджуються українськими захисниками. Активізувались ДРГ противника, які проводять розвідку. ЗСУ контролює ситуацію, у ворога немає шансів прорватися", - наголосила Чашка.

На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії, щоб створити умови для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. На окремих напрямках задіяв диверсійно-розвідувальні групи й удосконалює інженерне обладнання оборонних позицій

Ворог веде наступ в напрямку Григорівки. У свою чергу українські військові відбили штурм окупантів неподалік Гусарівки, Спірного, Семигір’я, Вершини, Покровського й території Вуглегірської ТЕС. А ворожа розвідка боєм в районі Уди на Харківщині повністю провалилася

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