Ворог накопичує сили та готується наступати на Слов'янськ, - заступник командира батальйону "Карпатська Січ" Чашка
Заступник командира батальйону "Карпатська Січ", "Легіон Свободи" Марія Чашка розповіла, що на Сході країни продовжуються масовані артилерійські обстріли, працює ворожа авіація, танки
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація напружена. Противник здійснює ротацію, продовжує накопичувати сили, обстрілює позиції українських бійців та населенні пункти. Ворог готується до наступу й штурму, аби виконати своє стратегічне завдання - наступати на Слов’янськ. Будь-які рухи ворога щодо просування вперед, успішно знешкоджуються українськими захисниками. Активізувались ДРГ противника, які проводять розвідку. ЗСУ контролює ситуацію, у ворога немає шансів прорватися", - наголосила Чашка.
- На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії, щоб створити умови для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. На окремих напрямках задіяв диверсійно-розвідувальні групи й удосконалює інженерне обладнання оборонних позицій
- Ворог веде наступ в напрямку Григорівки. У свою чергу українські військові відбили штурм окупантів неподалік Гусарівки, Спірного, Семигір’я, Вершини, Покровського й території Вуглегірської ТЕС. А ворожа розвідка боєм в районі Уди на Харківщині повністю провалилася
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