Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Ворог намагається прорватися у житловий сектор: військовий експерт Снєгирьов про ситуацію в Авдіївці
Ексклюзив

Ворог намагається прорватися у житловий сектор: військовий експерт Снєгирьов про ситуацію в Авдіївці

15 грудня, 2023 п'ятниця
15:10
Війна з Росією

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що окупанти використовують тактику мобільних груп, коли з промзони намагаються прорватися у приватний житловий сектор Авдіївки. Наразі бої точаться на рівні вулиці Колосова та садового товариства "Виноградники"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація в Авдіївці напружена. Окупанти намагаються продавити оборону ЗСУ одночасно по декількох напрямках. Атаки ведуться з району населеного пункту Степове. Протягом останнього тижня в районі Степового були тактичні успіхи ЗСУ і нам вдалося значно покращити позиції, натомість противник атакує як на східних околицях цього населеного пункту, так і завдаються удари з трьох напрямків. Основні завдання окупаційних військ – прорив до населеного пункту Бердичі та вихід на локації ЗСУ в районі Ласточкиного. Ситуація складна", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, окупанти встановили контроль над промзоною. Наразі ними використовується тактика мобільних груп, коли з промзони загарбники намагаються прорватися у приватний житловий сектор Авдіївки. Знову таки використовується тактика ПВК "Вагнер", тобто діють групи кількістю 8-15 осіб, які за рахунок чисельної переваги звужують лінію фронту і створюють можливості для прориву укріплень позицій ЗСУ на окремих ділянках фронту.

"Наразі бої точаться на рівні вулиці Колосова та садового товариства "Виноградники". Важка ситуація в районі Авдіївського коксохіму, але ця територія повністю під контролем ЗСУ. Були спроби окупантів активізувати дії з залученням важкої бронетехніки в районі териконів та очисних споруд. Однак на лінії бойового зіткнення змін не відбулося. Також у районі Водяного ворог намагався штурмувати зеленку у бік 9-го кварталу, це житловий район Авдіївки. Знову ж таки тактичних просувань не було. Аналогічна ситуація в районі Опитного – без зміни лінії бойового зіткнення", - зауважив Дмитро Снєгирьов.

Снєгирьов резюмував, що основне завдання окупантів в районі Авдіївки – спроба створити оперативне оточення ЗСУ, встановити безпосередній контроль над локаціями. Однак зараз ширина коридору від 6 до 6,5 км, що дозволяє ЗСУ проводити підвезення БК, вивезення поранених та проведення ротації особового складу. Тобто говорити, що противнику вдалося встановити контроль над нашими локаціями немає жодних підстав.

  • 14 грудня у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ йшлося, що Сили оборони за добу відбили 36 ворожих атак на Авдіївському напрямку
  • 15 грубня Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 22 атаки південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Читайте також:
ЗСУ
Автор Тетяна Яворська
14 грудня, 2023 четвер
Мобілізація в Україні: влада вирішує як залучити більше людей до війська. Еспресо розібралося, що зміниться
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
13 грудня, 2023 середа
Атака РФ по Києву була спрямована проти одного конкретного енергооб'єкта. Колонка Сергія Згурця
Федір Єпіфанов
14 грудня, 2023 четвер
На війні з Росією загинув український фехтувальник Федір Єпіфанов
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
15 грудня
16:17
Оновлено
Саміт ЄС, Віктор Орбан
У ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном допомоги для України розміром €50 млрд
16:04
OPINION
Ірина Федорів
Шуляк вибудувала зі "Слуги народу" "Титанік" і трюми вже повні води
15:53
Оновлено
на фото діти, яких не пустили в укриття через собаку
У Києві дітей не пустили до укриття через собаку: відкрито провадження
15:45
Ексклюзив
черги у Польщі
Асоціація міжнародних автоперевізників оприлюднила план подолання наслідків блокування кордону
15:35
Іван Охлобистін
Путініст Охлобистін заявив, що на окупованому Донбасі з дружиною і дітьми потрапив під артобстріл
15:35
Ізраїль надав оновлену інформацію щодо заручників у Газі: 112 живих, 20 загиблих
15:29
сонячні панелі
Італійська компанія передала Україні партію сонячних панелей: ними обладнають лікарні у 4 областях
14:55
Тепер просто готель: у російському Воронежі прибрали з вивіски назву "Україна"
14:49
Міністерство оборони України
Система закупівель за стандартами НАТО: у Міноборони розповіли, як працює механізм
14:43
обстріл Херсона, 09.11.23
Окупанти поцілили по житловому будинку в Херсоні: поранено двох жінок
14:36
Анонс
Афіша Київський безпековий форум
Чи продовжить Захід підтримувати Україну? Політики і дипломати обговорять це на події Київського Безпекового Форуму (ОНОВЛЕНО)
14:34
Дизпаливо
У США прагнуть відмовитися від російського палива: конгрес ухвалив законопроєкт
14:33
Шахтарі
Росіяни на ТОТ Луганщини "узаконюють" захоплення шахт
14:04
OPINION
Святослав Павлюк
Потенційна корупція – сота у списку проблем
13:59
Ольга Харлан
"Втомлююся від болю": фехтувальниця Харлан розповіла про проблеми зі здоров'ям
13:56
Формування е-рецепта: МОЗ внесло зміни на час відновлення мобільного зв'язку
13:49
Оновлено
Харків
Нічні обстріли РФ: "шахеди" рухались на захід України, у Харкові є влучання від ракети
13:38
Софія Ротару
Пропонують $100-150 тис.: ексдиректор Ротару заявив, що у РФ намагаються домовитися про концерти співачки
13:37
У Білорусі почалася перевірка у частинах ВПС та ППО: підрозділи розпочали виконання бойових завдань
13:27
Київський апеляційний суд
Суддю Київського апеляційного суду Глиняного, якого підозрюють в отриманні хабаря, відсторонили від правосуддя
13:20
наручники
Тюремні строки отримали двоє бойовиків, які застосовували фосфорні бомби проти українців
13:13
росія прапор занепад
Росію виключили з Дунайської комісії
12:45
Оновлено
Kyivstar, Київстар
У "Київстарі" відновили мобільний зв'язок та роботу LTE у деяких регіонах
12:39
Олександр Ярмак
Музиканта YARMAK, який служить у ЗСУ, пограбували в поїзді, коли він їхав на ротацію
12:35
окупанти
На війні в Україні перебувають понад 470 тис. російських військових, - ГУР
12:28
У КМВА попередили про гучні звуки у передмісті Києва
12:07
OPINION
Радомир Мокрик
Атака на "Київстар": уроки і висновки
12:03
Ексклюзив
Путін
Поки що у росіян є спроможності вести війну тільки на 2024 рік, - військовий експерт Ступак
12:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЄС погодили старт переговорів про членство України без Орбана, але він все ще погрожує зупинити вступ і вже заблокував допомогу. Акценти світових ЗМІ 15 грудня
11:48
Центр національного спротиву
У Мелітополі рух Опору підірвав потяг, який возив боєприпаси та паливо окупантам
11:39
на фото міністр оборони України Рустем Умєров із послом Туреччини Левентом Більгеном
Умєров запропонував Туреччині приєднатися до морської коаліції у Чорному морі
11:38
Оновлено
На фото: Борис Акунін і його книга
У Росії вилучили з продажу книжки Акуніна і Бикова через підтримку України
11:31
У Червоному морі хусити обстріляли вантажне судно під прапором Ліберії
11:14
На фото: артист Потап
Потап із Барселони розповів, як підтримує Україну, та оголосив про співпрацю з Universal, Sony та Warner Music 
11:07
росія танк
Три дні поспіль окупанти здійснюють по 80 штурмових дій на Таврійському напрямку
11:07
відключення електроенергії
РФ знову обстріляла одну з ТЕС на сході України: ситуація в енергосистемі станом на 15 грудня
10:55
Російські військові
У Криму російські військові навчаються викладання у школах, -ЗМІ
10:51
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наступний рік буде складним: Згурець про нову українську стратегію
10:49
Євробачення 2023
Почалося голосування за 11-го учасника Нацвідбору на Євробачення: за нього можна проголосувати в "Дії"
10:35
В Українському домі відкрили виставковий проєкт "ДоДому на Різдво. Світло української традиції"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV