Ворог намагається прорватися у житловий сектор: військовий експерт Снєгирьов про ситуацію в Авдіївці

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація в Авдіївці напружена. Окупанти намагаються продавити оборону ЗСУ одночасно по декількох напрямках. Атаки ведуться з району населеного пункту Степове. Протягом останнього тижня в районі Степового були тактичні успіхи ЗСУ і нам вдалося значно покращити позиції, натомість противник атакує як на східних околицях цього населеного пункту, так і завдаються удари з трьох напрямків. Основні завдання окупаційних військ – прорив до населеного пункту Бердичі та вихід на локації ЗСУ в районі Ласточкиного. Ситуація складна", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, окупанти встановили контроль над промзоною. Наразі ними використовується тактика мобільних груп, коли з промзони загарбники намагаються прорватися у приватний житловий сектор Авдіївки. Знову таки використовується тактика ПВК "Вагнер", тобто діють групи кількістю 8-15 осіб, які за рахунок чисельної переваги звужують лінію фронту і створюють можливості для прориву укріплень позицій ЗСУ на окремих ділянках фронту.

"Наразі бої точаться на рівні вулиці Колосова та садового товариства "Виноградники". Важка ситуація в районі Авдіївського коксохіму, але ця територія повністю під контролем ЗСУ. Були спроби окупантів активізувати дії з залученням важкої бронетехніки в районі териконів та очисних споруд. Однак на лінії бойового зіткнення змін не відбулося. Також у районі Водяного ворог намагався штурмувати зеленку у бік 9-го кварталу, це житловий район Авдіївки. Знову ж таки тактичних просувань не було. Аналогічна ситуація в районі Опитного – без зміни лінії бойового зіткнення", - зауважив Дмитро Снєгирьов.

Снєгирьов резюмував, що основне завдання окупантів в районі Авдіївки – спроба створити оперативне оточення ЗСУ, встановити безпосередній контроль над локаціями. Однак зараз ширина коридору від 6 до 6,5 км, що дозволяє ЗСУ проводити підвезення БК, вивезення поранених та проведення ротації особового складу. Тобто говорити, що противнику вдалося встановити контроль над нашими локаціями немає жодних підстав.