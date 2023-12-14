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Війна з Росією: хроніка
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Ворог намагається вивчити й виснажити нашу систему ППО, - Гуменюк

14 грудня, 2023 четвер
16:04
Війна з Росією Наталія Гуменюк

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк зазначила, що росіяни вивчають маршрути для ракетних ударів по Україні

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Цілком очевидно, що ворог намагається вивчити й виснажити систему нашої протиповітряної оборони. Тому що готуючись до застосування ракет у більш масованому об'ємі, ймовірно, що росіяни вивчають маршрути для ракет, способи нашого реагування, і ступінь нашої готовності. Ворог застосовує різні способи для цього, в тому числі фальшиві цілі", - наголосила Гуменюк.

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  • Раніше окупанти почали дозаправляти свої МіГи в повітрі. Цей процес триває по кілька годин, через що українці протягом тривалого часу сидять під сиренами. 17 листопада президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки доручив військовим та уряду знайти рішення щодо оголошення тривог через польоти МіГ-31К.

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