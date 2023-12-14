Ворог намагається вивчити й виснажити нашу систему ППО, - Гуменюк

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Цілком очевидно, що ворог намагається вивчити й виснажити систему нашої протиповітряної оборони. Тому що готуючись до застосування ракет у більш масованому об'ємі, ймовірно, що росіяни вивчають маршрути для ракет, способи нашого реагування, і ступінь нашої готовності. Ворог застосовує різні способи для цього, в тому числі фальшиві цілі", - наголосила Гуменюк.

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