Ворог намагається вивчити й виснажити нашу систему ППО, - Гуменюк
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк зазначила, що росіяни вивчають маршрути для ракетних ударів по Україні
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Цілком очевидно, що ворог намагається вивчити й виснажити систему нашої протиповітряної оборони. Тому що готуючись до застосування ракет у більш масованому об'ємі, ймовірно, що росіяни вивчають маршрути для ракет, способи нашого реагування, і ступінь нашої готовності. Ворог застосовує різні способи для цього, в тому числі фальшиві цілі", - наголосила Гуменюк.
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