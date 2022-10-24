Ворог намагається вийти на околиці Бахмута, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що на Бахмутському напрямку нема позитивної динаміки з боку ЗСУ, але нема й просування противника
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація навколо Бахмута складна. Ворог намагається вийти на околиці Бахмута та закріпитися, але це йому не вдається. На цій ділянці фронту ворог має перевагу в артилерії. Це впливає на ворожу тактику продавлювання, яка була раніше реалізована на інших ділянках фронту, де ворог зумів отримати певні успіхи", - зауважив Згурець.
За словами експерта, контроль над Бахмутом залишається пріоритетом.
"Ділянка Бахмут - Соледар надзвичайно важлива з точки зору зупинення подальшого просування противника. Генеральний штаб України має додати більше сил та артилерії на цю ділянку. Ця зона потребує постійної уваги", - підкреслив Згурець.
- Начальник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов сподівається, що Україна звільнить Херсон до кінця 2022 року
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.68
-
EUR
Купівля 38.34Продаж 39.28
- Актуальне
- Важливе