Ворог намагається вийти на околиці Бахмута, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація навколо Бахмута складна. Ворог намагається вийти на околиці Бахмута та закріпитися, але це йому не вдається. На цій ділянці фронту ворог має перевагу в артилерії. Це впливає на ворожу тактику продавлювання, яка була раніше реалізована на інших ділянках фронту, де ворог зумів отримати певні успіхи", - зауважив Згурець.

За словами експерта, контроль над Бахмутом залишається пріоритетом.

"Ділянка Бахмут - Соледар надзвичайно важлива з точки зору зупинення подальшого просування противника. Генеральний штаб України має додати більше сил та артилерії на цю ділянку. Ця зона потребує постійної уваги", - підкреслив Згурець.

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