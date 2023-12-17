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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Ворог не залишає спроб просунутися на Бахмутському напрямку та зазнає втрат, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
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Ворог не залишає спроб просунутися на Бахмутському напрямку та зазнає втрат, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков

17 грудня, 2023 неділя
10:36
Війна з Росією

Пресофіцер 26-ї артбригади ім.Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів про наміри окупантів на Бахмутському напрямку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог не залишає спроб просунутися на Бахмутському напрямку. Бахмут для росіян - болюча тема, тому вони направляють туди свої резерви. Ми постійно спостерігаємо його контратаки. На півночі - це Богданівка, Хромове та Іванівське. На півдні - Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка. Бої тривають постійно, одні підрозділи змінюють інші. Це все відбувається при підтримці артилерії, РСЗВ та мінометів",  - повідомив Калашніков.

За його словами, ворог несе дуже значні втрати на цьому напрямку.

"За даними Генштабу ЗСУ, окупанти втратили близько 29 тис. особового складу. З них 11 тис. саме на нашому напрямку. Йдеться про східний фронт, зону відповідальності ОСУВ "Хортиця"", - зазначив Калашніков. 

Близько 70% втрат окупанти зазнали від артилерії та РСЗВ, зауважив він.

"Артилерія та РСЗВ наносять основні втрати та поршують наступальні плани росіян. Саме артилерія зупиняє ворога в його контратаці і підтримує нашу атаку", - додав Калашніков.

  • Нагадаємо, 15 грудня російські загарбники продовжили просуватися та мали незначні успіхи біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області.


     
Україна
ЗСУ
окупанти
Бахмут
Військові новини
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