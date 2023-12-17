Ворог не залишає спроб просунутися на Бахмутському напрямку та зазнає втрат, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог не залишає спроб просунутися на Бахмутському напрямку. Бахмут для росіян - болюча тема, тому вони направляють туди свої резерви. Ми постійно спостерігаємо його контратаки. На півночі - це Богданівка, Хромове та Іванівське. На півдні - Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка. Бої тривають постійно, одні підрозділи змінюють інші. Це все відбувається при підтримці артилерії, РСЗВ та мінометів", - повідомив Калашніков.

За його словами, ворог несе дуже значні втрати на цьому напрямку.

"За даними Генштабу ЗСУ, окупанти втратили близько 29 тис. особового складу. З них 11 тис. саме на нашому напрямку. Йдеться про східний фронт, зону відповідальності ОСУВ "Хортиця"", - зазначив Калашніков.

Близько 70% втрат окупанти зазнали від артилерії та РСЗВ, зауважив він.

"Артилерія та РСЗВ наносять основні втрати та поршують наступальні плани росіян. Саме артилерія зупиняє ворога в його контратаці і підтримує нашу атаку", - додав Калашніков.